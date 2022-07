Per le imprese conviene continuare a consumare energia da fonti non rinnovabili o fare il passaggio ad una produzione più green?

La risposta a questa domanda sembra quasi ovvia: il passaggio alle fonti rinnovabili è la scelta migliore dal punto di vista economico, oltre che da quello etico.

E oggi sempre più aziende che puntano ad avere una quota importante di autoproduzione e autoconsumo di energia pulita.

L’energia solare è la soluzione ottimale per impresa che vuole prodursi elettricità e calore. Per realizzare, però, un impianto fotovoltaico su un tetto piano di una struttura industriale è necessario considerare alcuni elementi strutturali.

Coperture industriali: Sun Ballast le conosce bene

Per un’azienda come Sun Ballast, che opera con affidabilità nel settore delle strutture per pannelli fotovoltaici, lo studio dei vari tipi di superficie è fondamentale.

I tetti delle coperture industriali, nella maggior parte dei casi, hanno caratteristiche comuni. Si tratta di superfici medio-grandi, con pochi ostacoli localizzati in alcune aree del tetto, il più delle volte ricoperte da una copertura in guaina. Questa particolare superficie è spesso utilizzata, perché garantisce l’isolamento da infiltrazioni d’acqua, evitando anche altri danni causati dagli eventi atmosferici.

Questi edifici sono spesso realizzati con strutture prefabbricate, con travi e pilastri in cemento e con pannelli laterali. Strutture quindi decisamente differenti da quelle delle comuni abitazioni e che pertanto richiedono di mantenere un peso minimo sulla copertura.

Sistema Connect: la soluzione ideale

Prima di installare un impianto fotovoltaico su questa tipologia di copertura bisogna averne chiare tutte le caratteristiche.

Per questo motivo il nostro ufficio tecnico effettua attenti calcoli di dimensionamento e fattibilità prima di procedere con la selezione della struttura più idonea.

Tra le tante soluzioni di cui Sun Ballast dispone, il Sistema Connect è quella che si adatta perfettamente per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su copertura industriale.

Il Sistema Connect, uno dei prodotti di punta Sun Ballast, offre una grande resistenza al vento (calcolata tramite appositi test effettuati in galleria del vento) pur mantenendo un basso carico in copertura con una distribuzione omogenea del peso.

Vantaggi derivanti soprattutto dalla sua struttura collaborante, in cui tutte le zavorre sono concatenate tra loro a creare un unico e solido reticolo di pannelli.

Inoltre, il Sistema Connect, come tutte le altre strutture della gamma Sun Ballast, non necessita di essere fissato alla copertura: ciò permette di mantenere inalterate le proprietà impermeabilizzanti della guaina tipicamente presente sulla copertura.

Sono migliaia le aziende in tutto il mondo che hanno già scelto Sun Ballast per la realizzazione di un impianto fotovoltaico: una svolta green insieme a un partner capace, innovativo e altamente affidabile.

