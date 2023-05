Il prossimo 14 giugno SunBallast realizzerà presso il Novotel di Monaco di Baviera un private party per i suoi clienti, dedicato alle strutture di supporto per impianti fotovoltaici realizzate dall’azienda.

Durante l’evento, che si tiene a pochi passi dalla fiera di Monaco, che in quei giorni ospita Intersolar Europe, si parlerà delle tecnologie sviluppate e diffuse dall’azienda: da No-Flex, la nuova soluzione sviluppata per i moduli fotovoltaici di grandi dimensioni, ai prodotti per tetti a falda, passando per le tradizionali strutture per superfici piane.

Al portfolio già consolidato si affiancano ogni anno molte novità, che hanno l’intento di rispondere a specifiche esigenze dei progettisti e degli installatori.

L’agenda dell’evento

Quattro le fasce orarie in cui è possibile partecipare all’appuntamento privato:

Breakfast time | 09– 11

Lunch time | 12 – 14

Snack time | 15 – 17

Aperitif time | 18 – 20

No-Flex, la soluzione ideale per moduli di grandi dimensioni

Fra le evoluzioni più recenti e significative riguardanti i pannelli FV, l’aumento progressivo delle loro dimensioni e la costante riduzione dello spessore del modulo rappresentano senza dubbio i trend più significativi.

Evoluzioni positive, che ottimizzano il rapporto tra il numero di moduli e la potenza dell’impianto, ma che richiedono ai produttori di strutture un adeguamento preciso e ben calibrato. Un pannello più grande e sottile comporta infatti un maggiore rischio di flessione, con conseguenti ripercussioni sull’affidabilità e la continuità produttiva dell’impianto.

Per rispondere a queste nuove esigenze, l’ufficio tecnico SunBallast ha sviluppato No-Flex, una soluzione semplice e innovativa dedicata ai pannelli di grandi dimensioni: aumentando i punti di fissaggio da 4 a 6 – e rispettando con precisione tutti i parametri di appoggio indicati dai produttori – No-Flex consente di raggiungere la massima resistenza e il più alto livello di tenuta ai carichi di vento.

L’inserimento di una zavorra centrale e il fissaggio delle graffe alla speciale staffa in acciaio permettono infatti di ampliare la base di appoggio, ancorando il modulo sia alle estremità che nella parte centrale e riducendo al minimo il rischio di flessione. In questo modo la tenuta risulta ancora più solida.

Sun Kong: la soluzione per i tetti a falda

Le strutture Sun Kong sono state ideate per i tetti a falda.

I componenti sono semplici e flessibili e sono stati ideati per adattarsi facilmente a tutte le situazioni e alle tante tipologie di copertura.

L’alta qualità dei materiali costruttivi offre inoltre maggiore sicurezza, durata e stabilità. Per questo gli impianti realizzati con queste strutture risultano solidi e resistenti alle sollecitazione derivanti dalle condizioni meteorologiche, anche quando intense.

