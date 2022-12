Per il mercato europeo dello storage residenziale saranno anni di forte crescita, con la Germania sempre in testa per numero di installazioni di batterie di accumulo elettrico nelle abitazioni, seguita da Italia e Austria e con Polonia e Svezia in ascesa.

Questo il quadro generale che emerge dallo European Market Outlook pubblicato da SolarPower Europe (SPE).

Nel 2021 si sono installate batterie residenziali per complessivi 2,3 GWh in Europa, +107% sul 2020, portando così il totale cumulato a 5,4 GWh distribuiti su più di 650mila unità.

La Germania ha trainato le nuove installazioni di energy storage domestico: 1,3 GWh lo scorso anno, oltre metà del mercato europeo 2021 (+81% rispetto ai 12 mesi precedenti). Il nostro Paese, sottolinea SPE, ha registrato un boom del 240% con 321 MWh realizzati, grazie soprattutto agli incentivi del Superbonus 110%.

Ciò equivale al 14% della nuova capacità complessivamente sviluppata nel 2021 in Europa, a livello di BESS (Battery energy storage system) in campo residenziale.

E nel 2022 la crescita è proseguita, spinta dai rincari delle bollette e dallo sviluppo del fotovoltaico residenziale.

Ricordiamo che in Italia, stando ai dati Anie aggiornati allo scorso 30 settembre, nei primi nove mesi 2022 risultano installati 159.724 sistemi di accumulo (SdA), per una potenza complessiva di 949 MW e una capacità massima di 1.816 MWh.

Si è passati da una media di 3.000 unità installate ogni mese nel 2021 a una media di 9.400 unità/mese (+220%) nel 2022.

Da notare che la quasi totalità (93%) degli accumuli è di taglia inferiore a 20 kWh e che quasi tutte le batterie sono abbinate a impianti fotovoltaici domestici.

Mente il tasso di installazione di impianti fotovoltaici residenziali equipaggiati con un sistema di accumulo, è salito dal 42% nel 2021 al 64% nel 2022.

Tornando ai dati SPE, si prevede che il 2022 si chiuderà con 3,9 GWh di nuove installazioni di batterie domestiche, segnando un +71% in confronto allo scorso anno. Intanto è già stato superato il traguardo di un milione di case con impianti FV abbinati alle batterie (solar & storage).

E il mercato, nello scenario centrale (quello ritenuto più probabile) toccherà 7,3 GWh di nuovo installato nel 2026 per un totale cumulato di circa 32 GWh.

Per il mercato italiano sono previsti circa 5 GWh di nuovi accumuli residenziali per il periodo 2022-2026 nel medium scenario elaborato da SPE.

Link al rapporto SPE (da scaricare gratuitamente lasciando i propri dati)

Potrebbe interessarti anche: