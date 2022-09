Un eventuale blocco dell’import di gas russo manderebbe l’Unione europea in recessione e, anche se l’Unione ha “una credibile strategia” per mitigare gli effetti peggiori di uno stop alle importazioni di gas dalla Russia nel 2023, l’effetto non sarà comunque indolore.

Questo, in sintesi, il parere espresso nell’ultima analisi di Fitch Rating pubblicata ieri, primo settembre, che stima un effetto negativo sul Pil Ue dell’1,5-2% e in particolare del 3% sulla Germania e del 2,5% sull’Italia nel 2023.



Nonostante i recenti sforzi per diversificare le fonti di importazione, infatti, secondo gli analisti le ripercussioni economiche di un’interruzione risultano ancora molto elevate.

Gli effetti sul Pil, che per Fitch saranno più evidenti nel 2023, dovrebbero però attenuarsi drasticamente nel 2024 man mano che le strutture produttive e i modelli di consumo si adegueranno e le nuove infrastrutture di importazione del gas entreranno in funzione.

Secondo gli analisti, l’Italia entra nello scenario di interruzione del gas russo con una gamma di opzioni più ampia di altri Stati Ue, alla luce della sua capacità di operativa di rigassificazione di Gnl di 14 miliardi di metri cubi e all’esistente gasdotto con l’Algeria.

Ma, come abbiamo già spiegato su queste pagine, in ogni caso serve subitoun piano di emergenza per prevenire gli effetti di un eventuale razionamento delle forniture di gas verso il nostro Paese.

Nel frattempo nei Paesi più industrializzati resta acceso il dibattito sull’introduzione di tetti massimi di prezzo alle importazioni di gas e petrolio e la Russia sembra sempre più decisa a bloccare le forniture di petrolio e prodotti petroliferi ai Paesi che adotteranno i cosiddetti “price cap” (vedi Tetti di prezzo al gas e forniture di greggio: verso il braccio di ferro fra Occidente e Russia).

