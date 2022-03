Ricaricare un veicolo elettrico dalla rete domestica può assorbire buona parte, se non tutta, l’energia elettrica che normalmente abbiamo a disposizione nelle nostre abitazioni.

Tuttavia, grazie alla funzione di “Power Management” il dispositivo di ricarica è in grado di dialogare con l’impianto domestico e di modulare la corrente destinata alla carica dell’auto in base al consumo istantaneo dell’abitazione, adeguandola al consumo degli elettrodomestici che sono già in funzione, senza correre il rischio di far scattare il contatore con il conseguente blackout.

Inoltre, il dispositivo è in grado di gestire anche la corrente prodotta dall’impianto fotovoltaico, laddove presente. La funzione di Power Management è ideale per le ricariche ad uso domestico e trova la sua installazione ideale presso box, posti auto privati, unità abitative indipendenti come case, ville singole oppure condomini.

Nel 2021 è stata integrata anche la funzione di Power Management in versione trifase, che invece è particolarmente indicata per installazioni con impianti di potenza superiore a quelli domestici (tipicamente da 11 kW e 22 kW) come officine, carrozzerie, negozi, hotel, bar, ristoranti, aziende.

I vantaggi di questa funzione sono molteplici: ad esempio, la stazione si parametrizza automaticamente ed è in grado di riconoscere se il carico di alimentazione è di tipo: trifase, monofase, bifase ed è controllabile da remoto attraverso il Management System di SCAME, che permette una regolazione dei parametri a distanza, senza dover aprire la stazione.

Il controllo dell’alimentazione del wallbox, in questo caso, riguarda la potenza anziché la corrente, e ciò significa che, controllando in potenza, si ha il reale assorbimento per ogni singola fase.

Inoltre, il controllo del Power Management SCAME avviene su tutte le fasi.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha avviato una sperimentazione per la ricarica dei veicoli elettrici, volta a facilitare la ricarica privata nelle ore notturne e nei giorni festivi (delibera 541/2020).

Alla sperimentazione possano accedere le utenze connesse in bassa tensione con potenza impegnata non inferiore a 2 kW e non superiore a 4,5 kW e dotate di misuratore elettronico tele gestito.

L’obiettivo, quindi, è sperimentare la ricarica elettrica dei veicoli aumentando la potenza disponibile nella fascia oraria notturna/festiva (F3) fino a 6 kW, dando così la possibilità agli utenti di avere una potenza maggiore per caricare i veicoli elettrici.

Non tutte le stazioni di ricarica potranno accedere alla sperimentazione in quanto l’Autorità ha definito delle precise specifiche tecniche per le stazioni di ricarica a cui le stazioni di ricarica devono rispondere. Buona parte dei wallbox SCAME con funzione Power Management sono aderenti a queste specifiche e pertanto possono essere utilizzati dagli utenti che intendono aderire a questa sperimentazione.

Per riassumere le caratteristiche del Power Management SCAME

Conforme alle normative internazionali (EN 61851-1, EN 62196-1, EN 62196-2 E EN 61439-1)

Otturatori di sicurezza, shutter, integrati per garantire una protezione di tipo IPXXD (massima protezione in caso di contatti diretti)

Il sistema è progettato, sviluppato e prodotto in Italia da SCAME PARRE spa.

Per informazioni: Stazioni di ricarica SCAME PARRE spa

Una video presentazione della stazione di ricarica:

Potrebbe interessarti anche: