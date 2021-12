Il Governo federale deve fare da apripista nella lotta contro il cambiamento climatico: questa la motivazione che ha portato il presidente Usa, Joe Biden, a firmare un ordine esecutivo che punta a trasformare la Casa Bianca in un esempio di sostenibilità ambientale per tutti gli americani.

Obiettivo di Biden è accelerare la transizione energetica verso le tecnologie pulite in tutti i settori (edifici, trasporti, produzione elettrica), partendo proprio dagli acquisti e dagli appalti delle agenzie federali (federal procurement).

Si punta quindi al 100% di energia elettrica a zero emissioni di CO2 entro il 2030, mentre nel campo dei trasporti si parla di acquistare unicamente veicoli a zero emissioni entro il 2035, compresi camion e furgoni, se saranno disponibili sul mercato.

Entro il 2045, tutti gli edifici federali dovranno essere net-zero, con un traguardo intermedio che prevede di ridurre le emissioni del 50% in questo settore al 2032, rispetto ai livelli del 2008.

Per quanto riguarda il settore elettrico, il provvedimento firmato da Biden prevede che le agenzie federali debbano facilitare la realizzazione di nuovi impianti di generazione pulita e di accumulo energetico sulle loro proprietà, come tetti e coperture, parcheggi e terreni.

Già entro il 2027 le amministrazioni federali dovranno acquistare solamente veicoli leggeri (automobili e van) a zero emissioni.

Per sviluppare un portafoglio immobiliare net-zero, si punta sulle misure di riqualificazione energetica con elettrificazione dei consumi energetici finali e abbandono dei combustibili fossili.

Questo ordine esecutivo è in linea con la strategia della Casa Bianca di azzerare le emissioni nette di CO2 entro metà secolo.

E con un budget di circa 650 miliardi di $ annui per acquisti di beni e servizi, il governo federale Usa ha il potere di influenzare i prezzi dei prodotti green e di favorire la diffusione delle diverse tecnologie pulite, dalle auto elettriche ai materiali da costruzione eco-sostenibili, passando per le fonti rinnovabili, le batterie e così via.

Ricordiamo che a novembre dalla Camera statunitense è arrivato il via libera al piano per le infrastrutture che il presidente Joe Biden ha definito storico per la nazione, perché mette sul piatto oltre mille miliardi di dollari per costruire e rinnovare strade, ponti, ferrovie, trasporti pubblici, reti elettriche, connessioni Internet.

Con il Bipartisan Infrastructure Deal, la Casa Bianca punta a ridurre le emissioni di CO2, aumentare la disponibilità di energia rinnovabile e rendere le infrastrutture più resilienti agli impatti dei cambiamenti climatici.

Ci sono 7,5 miliardi di $ con cui sviluppare una rete nazionale di punti di ricarica per le auto elettriche, sia lungo i corridoi autostradali in modo da favorire i viaggi sulle lunghe distanze, sia nei centri abitati (luoghi di lavoro, quartieri residenziali, centri commerciali).

Questo investimento contribuirà al traguardo di installare oltre 500.000 colonnine in tutti gli Stati Uniti.

Il piano poi prevede il più grande investimento della storia americana, oltre 65 miliardi di $, per migliorare la rete di trasmissione elettrica nazionale. Si costruiranno migliaia di km di nuove linee elettriche, che consentiranno di espandere la generazione di energia rinnovabile e di aumentare la sicurezza delle forniture, mettendole al riparo da guasti e blackout.

Altri 50 miliardi di $ serviranno per proteggere le infrastrutture dagli eventi meteorologici estremi, come ondate di freddo, siccità, incendi, alluvioni e tornado. Mentre 21 miliardi di $ saranno utilizzati per bonificare aree industriali dismesse e inquinate, ex zone minerarie e pozzi petroliferi abbandonati.

Ma per completare la sua agenda climatica, Biden dovrà contare sul mega piano da 1.800 miliardi di $ Build Back Better, ancora in attesa di approvazione al Senato, che include molte misure in tema di energia rinnovabile, taglio delle emissioni e lotta contro i cambiamenti climatici.

