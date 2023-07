Il 25% dell’energia elettrica utilizzata nella fabbrica ABB di Santa Palomba, vicino a Roma, sarà fornito da un impianto fotovoltaico.

Come tutti i siti ABB in Italia, l’energia elettrica dello stabilimento viene già acquistata da un fornitore nazionale, certificata come da fonte rinnovabile, che andrà a coprire il 75% dell’ulteriore fabbisogno elettrico dello stabilimento.

L’impianto fotovoltaico, progettato e fornito da BM Group, verrà realizzato entro il 2023 e sarà costituito da 3.226 moduli fotovoltaici per una potenza di 1,52 MW. L’installazione e la successiva gestione dell’impianto, per l’intera durata del contratto (Energy Performance Contract), verrà gestita da BM Greenpower.

L’allacciamento e la gestione della distribuzione all’interno della fabbrica saranno gestite attraverso l’utilizzo di ABB Ability™ Energy and Asset Manager, la piattaforma cloud base di ABB per il monitoraggio e la gestione della distribuzione elettrica.

Lo stabilimento di Santa Palomba è uno dei poli strategici di ABB ed è dedicato alla produzione di interruttori differenziali, al suo interno ogni anno vengono prodotti più di 16 milioni di dispositivi.

La decisione di autoprodurre parte dell’energia necessaria al funzionamento della sede industriale è un passo ulteriore nel percorso di sostenibilità della fabbrica. Da poco, infatti, ABB ha implementato un processo di gestione dei rifiuti che permesso di azzerare la quantità di rifiuti industriali destinati in discarica (Zero Waste to Landfill). Un traguardo raggiunto grazie alla collaborazione con LDI, spiega Daniele Dominicis, responsabile della divisione Smart Building di ABB in Italia.

