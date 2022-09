Tra i prezzi di gas ed elettricità alle stelle e gli eventi meteorologici estremi, mai come in questa campagna elettorale si è parlato di energia e clima. Eppure non a sufficienza, e spesso in modo superficiale, soprattutto per l’enorme rilevanza di questi temi sulla vita delle persone, delle imprese e delle nostre comunità.

Per conoscere meglio le posizioni dei principali partiti in competizione alle Politiche 2022, in vista del voto di domenica 25 settembre, riproponiamo un paio di analisi dei programmi e le nove interviste di QualEnergia.it ai responsabili Energia e ad altri candidati particolarmente attivi su questi temi.

A tutti abbiamo posto le stesse sei domande sulla posizione in merito ad alcuni temi e sulle soluzioni proposte. In sintesi su:

emergenza dei costi dell’energia dipendenza dal gas russo e dalle fossili ritorno al nucleare la sfida delle rinnovabili Superbonus ed efficientamento energetico in edilizia interventi strutturali per abbattere i costi energetici delle imprese

Le interviste di QualEnergia.it:

Gas nazionale, nucleare, sospensione temporanea dell’ETS…

Una forte spinta per sbloccare le rinnovabili e una riforma del Superbonus…

Un contratto sociale per dare energia da rinnovabili gratis a microimprese e famiglie, semplificazioni, incentivi per l’efficienza nelle industrie…

Un “Superbonus Energia Imprese” e una politica centrata sulle rinnovabili tra le proposte dell’esperto di energia…

Ritorno al nucleare “il giorno stesso” dell’insediamento del nuovo governo, più gas nazionale ma anche un Superbonus reso strutturale e meno generoso…

Tassazione al 100% degli extraprofitti e politiche per abbandonare le fossili al più presto…

Semplificazioni per spingere le rinnovabili ed energia pulita contro il caro energia…

Sul nucleare è più cauto dei compagni di coalizione, mentre per dare più sostegno alle Fer propone di rivedere il Pnrr…

Sette nuove centrali nucleari, ma anche interventi immediati quali il ritiro da parte del Gse di tutta l’energia da rinnovabili…

Le analisi dei programmi:

