Creare un nuovo mercato elettrico europeo in grado di ridurre i prezzi energetici e la loro volatilità, dare più spazio alle fonti rinnovabili e rispecchiare i costi reali di generazione delle diverse fonti.

Questa la proposta di riforma del market design elettrico avanzata dalla Spagna alla Commissione europea.

Intanto Madrid punta a estendere al 2024 il “meccanismo iberico” concesso temporaneamente da Bruxelles, che ha fissato un tetto di prezzo (in scadenza a giugno), pari a 40 euro/MWh (in aumento di 5 euro/MWh al mese dopo i primi 6 mesi) per il gas usato per produrre energia elettrica.

Il governo spagnolo è convinto che i prezzi elettrici debbano essere slegati dalle quotazioni del gas; al momento, i mercati energetici funzionano con il principio del costo marginale, dove il prezzo finale di tutti i MWh scambiati è determinato dagli ultimi impianti, quelli più cari, solitamente a gas, chiamati a produrre energia in base alla domanda.

Ora, in sintesi, la Spagna propone di creare due mercati separati ma complementari: un mercato a termine “energia” dove far entrare le rinnovabili, il nucleare e le centrali idroelettriche, e un mercato a termine “della capacità” che comprende i cicli combinati a gas, i sistemi di accumulo energetico e le tecnologie per gestire in modo flessibile la domanda.

Per le tecnologie infra-marginali, quelle che hanno bassi costi di esercizio (come appunto le rinnovabili e il nucleare), sono previsti contratti di lungo termine “per differenza”, cosiddetti CfD (Contracts for difference).

Così i produttori delle rinnovabili, spiega una nota del ministero spagnolo della Transizione ecologica, grazie ai contratti per differenza assegnati tramite aste, riceveranno un prezzo fisso per tutta la vita utile degli impianti, garantendo una redditività stabile senza profitti straordinari e trasferendo ai consumatori le riduzioni di costo.

Anche idroelettrico e nucleare avranno contratti per differenza, ma a prezzi regolamentati.

La Spagna, in sostanza, propone di mantenere il mercato attuale a breve termine (quotidiano, infragiornaliero), che continuerà a fornire segnali di prezzo e dispacciamento efficienti, ma con la remunerazione dei produttori agganciata ai contratti pluriennali CfD che riflettono il costo medio reale delle forniture.

A ciò si affiancherà un mercato per i servizi di capacità e flessibilità, adattato alle esigenze specifiche di ciascun Paese, che premierà gli impianti di generazione e stoccaggio e la gestione della domanda, per essere disponibili e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.



Ricordiamo che anche in Italia sono arrivate proposte per riformare il mercato elettrico.

Confindustria, in particolare, suggerisce di creare una piattaforma PPA (Power Purchase Agreement) dedicata alle tecnologie green e affiancata da un nuovo mercato della flessibilità, con una fase transitoria in cui si utilizzerà una piattaforma battezzata Maver (Mercato dell’acquisto e della vendita di energia rinnovabile).

Il succo della proposta è separare le rinnovabili dai mercati spot di breve termine e dai costi delle fonti fossili (il cosiddetto decoupling), grazie appunto alla piattaforma dei contratti di lungo termine per acquistare direttamente elettricità rinnovabile, secondo le proprie esigenze di consumo.

Mentre il mercato della flessibilità consentirebbe di bilanciare i profili di consumo con i profili della produzione intermittente delle rinnovabili, grazie ad esempio alle batterie e allo stoccaggio idroelettrico, in modo da spostare nel tempo la fornitura di energia per poi consumarla quando serve (Time-Shift).

Potrebbe interessarti anche: