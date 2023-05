Il Portogallo ad aprile ha prodotto oltre la metà della sua elettricità da eolico e fotovoltaico. Vento e sole hanno dato il 51% della produzione, superando il precedente record mensile, del 49%, stabilito nel dicembre 2021.

Anche in Spagna le due fonti stanno andando molto bene, arrivando al 46% della produzione.

Il dato arriva dal think tank energetico Ember, che sottolinea che la prestazione di aprile in Portogallo è stata raggiunta nonostante la produzione eolica relativamente modesta.

Il forte dispiegamento della capacità solare ha, infatti, spinto la generazione da FV a un massimo storico di 360 GWh ad aprile, significativamente superiore al precedente record di 300 GWh a luglio e agosto del 2022. L’anno scorso, il paese ha installato 0,9 GW di fotovoltaico, aumentando la sua capacità solare di oltre il 50% a 2,5 GW.

L’aumento della generazione solare, le importazioni di elettricità dalla Spagna e un calo della domanda, hanno protetto il Portogallo dagli effetti negativi della bassa produzione idroelettrica e hanno mantenuto la quota di generazione fossile ad appena il 24% ad aprile, rileva l’analisi di Ember.

La percentuale di eolico e solare sulla produzione in Portogallo:

Il Portogallo, si spiega, sta entrando nella fase successiva della sua transizione energetica. L’energia eolica e l’interconnessione hanno permesso al Paese di eliminare gradualmente il carbone nel 2021, mentre il solare sta ora spingendo il gas fuori dalla rete, commenta l’analista di Ember Matt Even.

Anche la vicina Spagna come detto ha registrato record assoluti di generazione FV ad aprile – 4,2 TWh, 22% della generazione complessiva – con valori ancora più elevati previsti nei mesi estivi.

Eolico e solare sono quindi arrivati al 46% della produzione elettrica. Tenendo conto delle importazioni, i due Paesi della penisola iberica insieme hanno soddisfatto ad aprile il 49% del loro fabbisogno elettrico con eolico e solare.

La forte crescita e le prestazioni costanti del solare e dell’eolico hanno portato questa primavera a una serie di altri record nei paesi dell’Ue:

La Svezia ha raggiunto il massimo storico nel febbraio di quest’anno, con più di un quarto (27%) di elettricità proveniente da impianti eolici e fotovoltaici. La Finlandia ha raggiunto un record del 29% di produzione da vento e sole ad aprile.

Anche il Belgio ha registrato il massimo storico per la generazione da eolico e solare, con 2 TWh ad aprile (29% del totale).

“Mentre l’Europa esce da un inverno di crisi, la forte crescita dell’energia eolica e solare sta dando i suoi frutti”, commenta Nicolas Fulgum, altro analista di Ember.

“Questa primavera, le energie rinnovabili stanno già attenuando l’impatto della siccità e degli alti prezzi dell’elettricità in tutta l’Ue, oltre a ridurre le emissioni. Il ritmo folgorante della crescita delle Fer, in particolare del solare, promette molti altri record in arrivo quest’estate”.

