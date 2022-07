Se per la sola sostituzione di persiane o tapparelle si usufruisce del Bonus casa, l’invio della pratica Enea non è richiesto. Se invece si usufruisce dell’Ecobonus e tra gli interventi realizzati c’è anche la sostituzione di persiane e tapparelle è necessario inviare la pratica all’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica.

A tornare sull’argomento è è Anfit, l’Associazione nazionale per la tutela della finestra made in Italy, citando le relative circolari e FAQ Enea sul tema.

In particolare, nei casi in cui l’intervento di sostituzione di persiane o tapparelle sia ammissibile e queste siano installate da sole – cioè senza la sostituzione dei serramenti – non si deve trasmettere nulla ad Enea. Invece, per l’ammissibilità dell’intervento alle detrazioni fiscali previste per la riqualificazione energetica (ex legge 296/2006) si devono trasmettere i dati attraverso il sito dedicato alle detrazioni fiscali per le riqualificazioni energetiche “Ecobonus”.

Tale aspetto è specificatamente tratto nelle FAQ Enea-MiSE dedicate al Bonus Casa, allegate in basso.

Potrebbe interessarti anche: