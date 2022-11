Con l’aumento dei costi dell’energia e la difficoltà di approvvigionamento che stanno fortemente penalizzando le attività commerciali e industriali, l’indipendenza energetica è il miglior investimento con cui le imprese possono contenere i costi e rimanere competitive sul mercato.

Per questo Viessmann presenta per la prima volta ad Ecomondo-Key Energy (8-11 novembre – Hall B5D5, stand 017) le sue soluzioni per il settore commerciale, invitando le imprese a puntare su sistemi energetici completi ed efficienti.

Sistema integrato, la chiave per l’indipendenza energetica

Ad oggi, Viessmann è in grado di fornire tutte le tecnologie per riscaldamento e acqua calda, climatizzazione estiva, ventilazione e produzione di energia elettrica, a servizio di strutture commerciali e industriali, oltre a quelle residenziali.



Ad esempio, il sistema Viessmann composto da impianto fotovoltaico e pompa di calore idronica o a espansione diretta, dedicata alla climatizzazione dell’edificio è una delle soluzioni per produrre l’energia elettrica e termica necessaria per i fabbisogni dell’edificio.

I vantaggi del sistema totalmente integrato

I vantaggi consentiti dall’integrazione di soluzioni diverse sono molteplici. Il primo è economico: i sistemi sono soggetti ad agevolazioni fiscali e a incentivi.

Un secondo vantaggio si ha nell’impatto ambientale dei sistemi, ridotto notevolmente grazie all’utilizzo di fonti rinnovabili come aria o acqua, nel caso delle pompe di calore, e dell’elettricità prodotta dall’impianto fotovoltaico.

C’è poi un miglioramento dell’efficienza energetica: le innovative tecnologie Viessmann consentono un funzionamento intelligente del sistema così da determinare le cndizioni ottimali di funzionamento della pompa di calore in base alla produzione dell’impianto FV.

L’integrazione favoriscono poi l’accumulo termico ed elettrico: la pompa di calore alimentata dall’impianto fotovoltaico può accumulare energia termica sotto forma di acqua riscaldata o refrigerata all’interno di un serbatoio durante le ore di sole, quando sta producendo il FV. Quando la produzione FV è in eccesso sui consumi l’impiego di batterie conserverà parte dell’elettricità solare

Ne consegue poi un risparmio in bolletta garantito proprio dal’ottimizzazione di questi sistemi in base ai profili consumo e produzione dell’utente che diventa un prosumer.

Ma lo spazio per questa nuova figura è anche rilvenate per gli utenti commerciali, gli hotel e tutte le piccole e medie imprese.

Un esempio pratico

Nel caso di una struttura ricettiva, in particolare di un agriturismo da 12 camere, inserita in fascia climatica E, con esposizione a sud e un’ampia superficie disponibile, si ha l’esigenza di una copertura del fabbisogno energetico in riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.

Viessmann propone una soluzione che prevede riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS con pompa di calore ad alta temperatura Vitocal 100 AT PRO da 60 kW e produzione di energia elettrica tramite impianto fotovoltaico da 30 kWp comprendente settanta moduli Vitovolt M485, tre Viessmann Hybrid Inverter 10.0 A-3 e due Viessmann Battery HV1 17.8 (17,75 kWh).

Con l’applicazione della soluzione appena descritta si stima il raggiungimento del 70% di copertura del fabbisogno energetico, con una stima di risparmio economico di oltre 13mila euro all’anno, con un tempo di ritorno di investimento di circa 6 anni.

I servizi Viessmann

Viessmann non offre solo prodotti, ma anche una gamma di servizi a 360° in grado di fornire tutto il supporto necessario per garantire il corretto funzionamento dell’impianto e le migliori prestazioni in termini di rendimento, affidabilità e sostenibilità, ponendosi come unico referente a cui rivolgersi nelle diverse fasi di vita del sistema.

I clienti beneficiano di un servizio di prevendita interno preparato e professionale per il supporto in fase di progettazione, nonché del know-how e della lunga esperienza di una rete di professionisti installatori che, per storicità e continuità del rapporto con l’azienda, esperienza con tecnologie e sistemi e per etica professionale, fanno parte della “famiglia” Viessmann.

La rete service Viessmann si occupa di mantenere nel tempo l’efficienza energetica, ridurre al minimo i tempi di fermo dell’impianto e prevenire eventuali problematiche o guasti.

Incentivi e finanziamenti

Le aziende possono godere delle agevolazioni fiscali dell’Ecobonus, prorogato fino al 2024, e del Conto Termico 2.0 per interventi di sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente.

Nel caso, invece, di un condominio, oltre a Ecobonus e Conto Termico, si può godere fino al 2025 del Superbonus con aliquota al 110% per le spese del 2023, del 70% per le spese del 2024 e del 65% per le spese del 2025.

Per chi è invece in possesso di una Partita IVA, è possibile accedere ai finanziamenti promossi da Deutsche Bank Easy: grazie a un accordo siglato tra Viessmann e Deutsche Bank, è infatti possibile avere un rapido accesso al credito agevolato, con tassi di interesse vantaggiosi.

Una campagna di comunicazione orientata alle imprese

Da oggi, martedì 8 novembre, fino alla fine di dicembre, sarà live una campagna pubblicitaria dedicata alle soluzioni commerciali Viessmann, declinata sulla stampa e su testate online con diversi testimonial in contesti di attività imprenditoriali energivore; inoltre, per sei settimane a partire dal 13 novembre, la campagna sarà on air anche su Radio 24.

Potrebbe interessarti anche: