Growatt, produttore di inverter e sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici, propone sul mercato i nuovi inverter MAX TL3-X LV e MID TL3-XH, ideati per adattarsi alle esigenze di aziende e industrie.

Il MAX TL3-X LV è il primo inverter quad-core dell’industria di settore, con una potenza fino a 125 kW e tensione di uscita a 400 Vac. Con un design ottimizzato, ha un’efficienza ponderata del 98,6 %, superiore allo 0,3% rispetto al livello medio di settore e, insieme a 10 straordinari inseguitori MPPT, garantisce un alto rendimento dell’impianto. Caratteristiche gli sono valse il premio All Quality Matters al TÜV Rheinland’s Solar Congress 2022 come miglior inverter ad alta potenza.

L’inverter ibrido MID TL3-XH, ultima uscito della serie MID TL3-X, a breve disponibile sul mercato, ha invece una capacità di accumulo collegabile massima di 60 kWh grazie a un doppio ingresso in batteria che accetta 30 kWh ognuno ed è parallelabile per impianti FV connessi alla rete elettrica sia in bassa che in media tensione.

Questi prodotti completano la già vasta offerta di prodotti commercializzati da Growatt. I dettagli e prodotti compatibili per accumulo e monitoraggio sono illustrati nel dettaglio sul sito di Growatt.

Lo scorso marzo QualEnergia.it ha incontrato l’azienda in occasione di K.EY 2023 a Rimini Fiera e con Giovanni Marino, Growatt Italia Manager, ha avuto modo di toccare con mano i diversi prodotti che l’azienda commercializza sia per grandi impianti che per soluzioni residenziali.

