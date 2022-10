Southenergy sarà presente alla fiera Key Energy di Rimini (8-11 novembre) con un’area espositiva dedicata al fotovoltaico.

L’azienda presenterà in fiera l’ampia offerta dei suoi servizi, tecnologie, soluzioni e best practice consolidate in 14 anni di esperienza nel settore.

Dal 2008 Southenergy fornisce soluzioni volte a valorizzare l’utilizzo di energia pulita “self-made”, attraverso la valutazione, lo sviluppo, la realizzazione e la gestione di impianti a fonti rinnovabili chiavi in mano.

La mission aziendale è essere il partner di riferimento per accompagnare imprese e famiglie nel percorso di transizione ecologica, trasformando la complessità in soluzioni semplici al servizio dei clienti.

Southenergy, con team interno altamente qualificato, specializzato nella gestione efficace di ogni singola fase progettuale e di vita degli impianti, puntando al migliorare il servizio offerto alla clientela.

Il team aziendale e l’impiego di mezzi e attrezzature di proprietà consentono a Southenergy di gestire direttamente al suo interno l’intera catena del valore dello sviluppo di un impianto, garantendo affidabilità e competenza in ciascuna fase del progetto.

Attività e servizi offerti per gli impianti fotovoltaici:

Consulenza personalizzata

Progettazione

Installazione impianti chiavi in mano

Repowering

Revamping

Service d’ingegneria per permitting

Servizi post-vendita

Manutenzione ordinaria

Monitoraggio real-time

Manutenzione predittiva e straordinaria

Asset Management

Due Diligence tecnico amministrativa

Sviluppo macro fotovoltaico

EPC Contractor

Permitting: service ingegneria

L’azienda, inoltre, nel settore dell’eolico si occupa di ricambio e rigenerazione di turbine eoliche, monitoraggio e controllo degli impianti, gestione adeguamenti d’impianto e pratiche burocratiche presso gli enti preposti.

Southenergy sarà presente in fiera al Padiglione B7 – Stand 017.