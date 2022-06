La ricarica delle batterie per e-bike, sia per quanto riguarda la carica in ambito domestico che in pubblico, non è regolata da una specifica normativa tecnica dedicata, ma dal punto di vista normativo si fa riferimento alle norme generali in questo ambito.

Per questa ragione è opportuno attrezzare le aree pubbliche dedicate alla ricarica delle e-bike con prodotti che, pur avendo lo standard di connessione domestico, hanno tutte le caratteristiche di un prodotto industriale sia in termini di robustezza che di prestazioni e quindi possono arrivare ad avere un maggiore livello di sicurezza.

SCAME già negli anni ’90 ha iniziato a sviluppare soluzioni di ricarica per veicoli elettrici e da allora non ha mai smesso di innovare, proponendo al mercato una gamma completa di stazioni e connettori per la ricarica dell’auto elettrica.

Le nuove stazioni BE-K di SCAME, caratterizzate da linee pulite ed essenziali sono anch’esse firmate TRUSSARDI+BELLONI Design, progettate e costruite in Italia.

Sono realizzate in alluminio verniciato a polvere con un’elevata resistenza ai raggi UV ed un alto grado di protezione da polvere ed acqua. Equipaggiate con prese standard domestico con grado di protezione IP54, possono ospitare all’interno del proprio vano prese il trasformatore o, a seconda del modello, il trasformatore e la batteria della bicicletta, proteggendoli da interventi esterni tramite portella munita di serratura a chiave o elettromagnetica a sblocco mediante riconoscimento RFID.

Questa caratteristica si traduce per l’utente nella possibilità di continuare ad utilizzare la bici in modalità muscolare, mentre la batteria è al sicuro in carica, piuttosto che dedicarsi ad altre attività dopo aver assicurato la e-bike allo stallo dedicato e solidale con la stazione di ricarica, disponibile come accessorio.

Diverse le modalità di funzionamento della stazione a seconda delle esigenze di utilizzo e di gestione:

STAND ALONE a libero accesso da parte degli utenti alle prese di ricarica. L’apertura della portella vano prese può essere inibita tramite l’apposita chiave Yale in dotazione.

PERSONAL con accesso alle prese previa autenticazione via RFID attraverso una card utente che autorizza lo sblocco della serratura elettromagnetica della portella.

WEB/NET che rende possibile monitorare da remoto e in tempo reale, via web, le attività di più stazioni Scame. Anche le stazioni della Serie BE-K in questa modalità possono essere gestite tramite Management System proprietario SCAME o connesse ad un e-mobility service provider esterno tramite il protocollo di comunicazione OCPP.

Per informazioni: https://e-mobility.scame.com/

Potrebbe interessarti anche: