Solis ha lanciato il suo nuovo inverter ibrido S6 Advanced Power pensato per il mercato sudafricano.

Fondata nel 2005 e quotata alla Borsa di Shenzhen (300763. SZ), Ginlong (Solis) Technologies è uno dei maggiori produttori mondiali di inverter solari.

Il nuovo inverter è stato presentato in occasione del Solar Show Africa 2023, che si è tenuto a Johannesburg il 25 e 26 aprile.

Con le funzioni aggiuntive di connessione e controllo del generatore, l’inverter funziona come un centro di alimentazione completamente indipendente pronto a soddisfare le esigenze specifiche del mercato residenziale e C&I sudafricano, in cui le interruzioni di corrente fanno parte della routine quotidiana.

L’inverter ibrido Solis S6 Advanced Power permette una maggiore connettività e capacità di controllo, che consentono di incorporare facilmente generatori con diversi metodi di ingresso e controllo automatico di accensione e spegnimento.

La corrente massima di carica e scarica è stata aumentata a 190 A. Allo stesso tempo, la commutazione automatica dell’UPS (gruppo di continuità) consente ai proprietari di casa e alle aziende di gestire senza problemi le interruzioni di corrente.

L’UPS è monofase e trifase e può ospitare fino a 6 connessioni in parallelo, con un carico totale massimo di 48 kW, protetto da una capacità di sovraccarico di 10 secondi e del 200%.

Le molteplici funzioni di protezione della batteria e le impostazioni personalizzabili del tempo di carica/scarica sono compatibili con le batterie al piombo e al litio.

Grazie alle interfacce indipendenti per i generatori e alla commutazione automatica dell’UPS, la nuova gamma facilita la reimmissione in rete dell’energia in eccesso e supporta il controllo dei picchi sia in modalità “autoconsumo” che “generatore” e gli utenti possono contare su un’alimentazione continua durante le interruzioni della rete, anche per le apparecchiature elettroniche più sensibili.

