SolarEdge Technologies presenterà alla fiera MCE 2022 di Fiera Milano SolarEdge Home, un portafoglio di prodotti per la gestione dell’energia domestica.

Progettata per ottimizzare produzione, accumulo e utilizzo di energia solare domestica, questa soluzione innovativa risponde alle esigenze energetiche in continua evoluzione dei proprietari di casa.

SolarEdge Home consiste, come detto, in un portafoglio di prodotti per la gestione dell’energia domestica, comprendente gli inverter SolarEdge Home, la batteria domestica, l’interfaccia di backup, i moduli smart con ottimizzatore di potenza integrato e i dispositivi smart energy, come il caricabatterie per veicoli elettrici, il regolatore per accumuli termici e i contatori intelligenti, oltre a un sistema operativo che sincronizza, controlla e comanda tutti i dispositivi del sistema.

Progettata per raccogliere più energia solare, la soluzione accoppiata in CC ottimizza l’uso dell’energia alimentando i carichi direttamente con il sole, immagazzinando l’energia in eccesso e fornendo raccomandazioni in tempo reale adattate alle mutevoli esigenze energetiche.

Fulcro della soluzione, SolarEdge Home Operating System basa il carico e le raccomandazioni di programmazione sui modelli di utilizzo dell’energia e sulle preferenze del proprietario di casa, riuscendo a estendere il tempo di backup e a ridurre la dipendenza dalla rete.

Il sistema viene controllato attraverso mySolarEdge, una app che permette ai proprietari di casa di gestire e monitorare in modo intelligente l’utilizzo dell’energia solare in casa, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di carbonio.

Per gli installatori, la soluzione SolarEdge Home è progettata per semplificare l’installazione, dalla progettazione alla messa in funzione, e per ridurne i tempi grazie alla connettività wireless plug-and-play.

“Le soluzioni innovative in grado di interconnettere diverse fonti energetiche e molteplici carichi di consumo e batterie di accumulo sono fondamentali per conseguire l’indipendenza energetica. SolarEdge Home è la nostra soluzione di punta per il settore residenziale. Con questo ecosistema all-in-one, che oggi arriva a includere anche il caricabatterie per veicoli elettrici, i proprietari di casa potranno raccogliere più energia dal sole. Guardando all’Italia e a fenomeni quali il progressivo incremento dei costi dell’elettricità e dei consumi energetici, la gestione intelligente dell’energia è sempre più importante e SolarEdge Home rappresenta un’opportunità per il mercato locale”, ha dichiarato Christian Carraro, General Manager South Europe di SolarEdge.

SolarEdge Home, la soluzione nel dettaglio

Disponibile per impianti fotovoltaici monofase e trifase, SolarEdge Home è una soluzione completa che si compone di diversi prodotti legati a produzione, accumulo e utilizzo di energia solare. Questi includono:

Moduli smart di SolarEdge – con ottimizzatore di potenza integrato per ridurre costi e tempi di installazione, semplificare la logistica e la manutenzione, e beneficiare di un’unica garanzia di prodotto.

– con ottimizzatore di potenza integrato per ridurre costi e tempi di installazione, semplificare la logistica e la manutenzione, e beneficiare di un’unica garanzia di prodotto. Inverter Hub SolarEdge Home – l’inverter di SolarEdge combina elevatissima efficienza con l’intelligenza, la scalabilità e le funzioni di sicurezza avanzate essenziali per gestire la crescente domanda di energia nella abitazioni; l’inverter Hub supporta anche l’integrazione futura con l’interfaccia di backup SolarEdge Home, per un’alimentazione di backup flessibile in caso di interruzione della rete.

– l’inverter di SolarEdge combina elevatissima efficienza con l’intelligenza, la scalabilità e le funzioni di sicurezza avanzate essenziali per gestire la crescente domanda di energia nella abitazioni; l’inverter Hub supporta anche l’integrazione futura con l’interfaccia di backup SolarEdge Home, per un’alimentazione di backup flessibile in caso di interruzione della rete. Batteria SolarEdge Home (batteria domestica) – progettata per funzionare perfettamente con gli inverter SolarEdge, offre un’efficienza di sistema del 94,5% per ottimizzare l’accumulo di energia a servizio della casa.

(batteria domestica) – progettata per funzionare perfettamente con gli inverter SolarEdge, offre un’efficienza di sistema del 94,5% per ottimizzare l’accumulo di energia a servizio della casa. Regolatore per accumuli termici SolarEdge Home – un regolatore wireless che devia automaticamente l’energia fotovoltaica in eccesso per fornire acqua calda, offrendo una soluzione di accumulo energetico altamente conveniente.

– un regolatore wireless che devia automaticamente l’energia fotovoltaica in eccesso per fornire acqua calda, offrendo una soluzione di accumulo energetico altamente conveniente. mySolarEdge – un app che consente di gestire tutti gli elementi che compongono SolarEdge Home in modo intelligente, automatizzando le modalità di accumulo e programmazione.

– un app che consente di gestire tutti gli elementi che compongono SolarEdge Home in modo intelligente, automatizzando le modalità di accumulo e programmazione. Dispositivi smart energy SolarEdge Home – una suite di dispositivi energetici smart.

– una suite di dispositivi energetici smart. Caricabatterie per veicoli elettrici SolarEdge Home – completamente integrato nella soluzione energetica di SolarEdge, consente agli utenti di ricaricare il proprio veicolo utilizzando l’energia solare domestica.

– completamente integrato nella soluzione energetica di SolarEdge, consente agli utenti di ricaricare il proprio veicolo utilizzando l’energia solare domestica. Network SolarEdge Home – una rete mesh wireless che si connette e comunica con tutti i dispositivi SolarEdge Home.

