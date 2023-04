Alla prossima fiera Intersolar (Monaco di Baviera, 14-16 giugno), SolarEdge Technologies, presenterà le ultime innovazioni in materia di tecnologia fotovoltaica per applicazioni residenziali, commerciali e utility scale, oltre che nuove partnership.

Per il mercato residenziale, l’azienda annuncerà nuovi sviluppi all’interno dell’ecosistema SolarEdge Home. La soluzione residenziale integrata gestisce, monitora e ottimizza la produzione, il consumo e l’accumulo di energia solare all’interno della casa.

Ciò consente ai proprietari di casa di gestire in modo più efficiente l’energia all’interno delle proprie abitazioni, ottimizzando la connessione alla rete e il consumo delle batterie.

Per il settore agricolo, SolarEdge presenterà la nuova soluzione per i propri inseguitori solari: il Tracker Control System.

L’innovativa tecnologia sfrutta l’intelligenza artificiale per seguire il sole e regolare l’angolo dei moduli solari per massimizzare la produzione di energia, aumentando le prestazioni del sistema fino al 6% e bilanciando l’utilizzo del sole per ottimizzare la resa delle colture. Si tratta della prima soluzione basata su inseguitore solare di SolarEdge (foto in alto).

L’azienda presenterà anche il nuovo ottimizzatore di potenza commerciale Serie-S, recentemente lanciato in Europa.

Dotata di una tecnologia di sicurezza all’avanguardia nel settore, la Serie-S rileva l’aumento della temperatura a livello dei connettori, interrompendo il flusso di corrente prima che si verifichi un potenziale arco elettrico. In questo modo, è possibile individuare e prevenire potenziali archi elettrici, anziché limitarsi a rilevarli a livello di stringa. Questo processo massimizza la sicurezza e l’operatività del sistema e riduce i costi di manutenzione e riparazione

Per le applicazioni utility-scale, presso lo stand saranno presentati l’atteso inverter e ottimizzatore di potenza per impianti su larga scala. Progettata per grandi installazioni a terra, la soluzione comprende l’inverter SE330kW e l’ottimizzatore di potenza H1300 ed è ideale per le configurazioni virtuali centrali e distribuite.

Per saperne di più, lo stand SolarEdge sarà presso Intersolar, Padiglione B4 Stand 110 all’interno di Messe Munich.

