Con l’ottava asta per le fonti energetiche rinnovabili del GSE (Gestore Servizi Energetici), Solar Ventures accelera il proprio percorso di sviluppo di impianti fotovoltaici utility scale in Italia.

La società, guidata da Michele Appendino, si è aggiudicata progetti per una potenza di 10,3 MW su tre impianti distinti: due in Sardegna, nelle località di Galtellì (provincia di Nuoro) e di Domusnovas (provincia del Sud Sardegna) rispettivamente da 4,5 MW e 3 MW; un terzo nelle Marche da 2,8 MW a Sassoferrato (provincia di Ancona).

La potenza complessiva aggiudicata nell’ottava asta si aggiunge ai 26 MW assegnati a Solar Ventures in occasione delle gare precedenti, di cui 5 MW sono pressoché ultimati, 9 MW sono in procinto di essere costruiti, mentre 12 MW cominceranno la messa in opera durante l’autunno. I 10,3 MW appena ottenuti verranno invece realizzati all’inizio dell’anno prossimo.

“I risultati dell’asta confermano le prospettive positive per l’industria solare in Italia, peraltro già delineate all’interno del Decreto Energia, recentemente convertito in legge, che ha dato il via libera a un importante processo di semplificazione dei procedimenti autorizzativi per l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici”, ha detto Michele Appendino, CEO di Solar Ventures.

“In aggiunta alle politiche nazionali, il programma RePowerEU dell’Unione Europea si propone di installare 600 GW di nuova capacità solare entro il 2030. Da questi elementi si capisce come il fotovoltaico sia sempre più la tecnologia di riferimento per la transizione energetica”.

Nata nel 2005, Solar Ventures opera nell’industria solare e si è strutturata nel tempo come Independent Power Producer e Developer, focalizzandosi su sviluppo, costruzione, finanziamento e gestione di impianti fotovoltaici utility scale su scala globale.

Gli impianti in fase di sviluppo sul territorio italiana hanno una potenza complessiva, una volta installati, pari a 1,15 GWp (di cui 450 MWp sono completamente autorizzati).

Solar Ventures si occupa inoltre della gestione tecnica e finanziaria degli impianti, lavorando anche sulle forme più innovative di investimento, come i PPA (Power Purchase Agreement), accordi di lungo termine per la fornitura di energia 100% rinnovabile, coinvolgendo direttamente anche gli investitori istituzionali per lo sviluppo dei progetti.

