Il numero di impianti fotovoltaici in continuo aumento, anche in configurazioni che prevedono l’installazione di sistemi di accumulo energetico, porta con sé la necessità di una soluzione completa e professionale di monitoraggio che permetta ai tecnici di lavorare su dati precisi e sempre aggiornati.

Fadhel Hachicha, Product Manager di meteocontrol, illustra in questo breve video (12 minuti) le novità del sistema di monitoraggio proposto dall’azienda.

In particolare l’approfondimento è dedicato agli smart alarms e al monitoraggio delle batterie tramite la piattaforma VCOM, la soluzione cloud per massimizzare il rendimento degli impianti, rivolta in particolare a O&M Manager, investitori o Asset Manager.

