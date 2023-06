Anche SMA sarà presente a Intersolar Europe 2023, che si terrà a Monaco dal 14 al 16 giugno.

Alle 9:30 di mercoledì 14 giugno, SMA organizza un evento di apertura allo stand B3.210, a cui tutti i visitatori sono invitati a partecipare.

Nel corso della fiera l’azienda ha previsto inoltre un denso programma di presentazioni di prodotti e soluzioni. Su una pagina web dedicata, SMA ha raccolto tutti gli appuntamenti in programma, ai quali è possibile registrarsi in anticipo.

Uno dei prodotti in mostra sarà il Sunny Boy Smart Energy, che verrà presentato per la prima volta a Intersolar. Si tratta di un inverter ibrido monofase, con un design completamente nuovo, perfettamente integrabile con le altre soluzioni, che contribuirà a rendere sempre più semplice il consumo dell’energia solare.

Allo stand di SMA i visitatori troveranno anche il nuovo SMA eCharger, il cui lancio è previsto nel 2024. Il prodotto è tra i finalisti per il Power2Drive Award e può essere utilizzato per caricare veicoli elettrici personali e aziendali. È inoltre in linea con i più recenti standard di comunicazione dei veicoli, definiti all’interno della ISO 15118.

Per quanto riguarda i sistemi Large Scale, infine, SMA presenterà le sue soluzioni gridforming per il supporto dinamico della rete. Un altro highlight sarà la soluzione SMA Container per la produzione di idrogeno.

Tra le tecnologie esposte anche il Sunny Home Manager 2.0, in grado di far dialogare in modo intelligente generatori di energia, sistemi di accumulo a batteria, pompe di calore, wallbox ed elettrodomestici. Il prodotto è in grado di gestire i flussi di energia in modo completamente automatico grazie al suo ruolo di hub intelligente per la soluzione SMA Home Energy.

SMA Commercial Energy Solutions

SMA Commercial Storage Solution fornisce agli installatori componenti hardware armonizzati e un pacchetto completo di servizi integrati che comprende tutto, dalla progettazione e installazione fino alla messa in servizio e al funzionamento continuo.

Soluzioni energetiche su larga scala SMA

Settori come la produzione di fertilizzanti e la produzione di acciaio non possono essere elettrificati e necessitano di fonti energetiche a zero emissioni di carbonio.

L’idrogeno verde può risultare una materia prima utile per tali applicazioni. I visitatori della fiera avranno l’opportunità di scoprire come utilizzare l’elettricità per un’idrolisi efficiente con la soluzione completamente integrata SMA container solution.

