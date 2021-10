SMA Solar Technology AG ha annunciato questa settimana l’estensione della garanzia di fabbrica da 5 a 10 anni degli inverter residenziali

5 + 5– Raddoppia la tranquillità per gli utenti privati

La garanzia di fabbrica 5+5 si applica agli inverter residenziali messi in servizio da ottobre 2021, a partire dalla registrazione del prodotto da parte del proprietario dell’impianto fotovoltaico ed entro 12 mesi dalla messa in servizio.

L’attivazione dei 5 anni aggiuntivi di garanzia si ottiene attraverso la registrazione sul portale mySMA e sarà finalizzata dall’utente privato, che potrà contare sull’estensione di garanzia a 10 anni e sulla possibilità di impostare la data di inizio della garanzia, facendola coincidere con la data di messa in servizio dell’impianto.

I vantaggi però riguardano anche installatori e distributori. Questi ultimi, in particolare, oltre all’asso nella manica di una garanzia più lunga e alla semplificazione dell’iter amministrativo, avranno la possibilità di concretizzare nuove opportunità di business grazie alla semplificazione del processo di vendita. Inoltre, gli installatori potranno fornire un servizio ancora migliore grazie a un iter di vendita semplificato.

MySMA, il nuovo portale per registrare facilmente i prodotti

Per semplificare questo processo, SMA ha lanciato mySMA, un portale dedicato, attraverso il quale avviene la registrazione del prodotto, che consentirà anche di far coincidere la data di inizio della garanzia di fabbrica con la data di messa in servizio dell’inverter, di accedere in qualsiasi momento alle informazioni sulla garanzia del prodotto e di trarre il massimo rendimento dall’impianto grazie alle informazioni aggiuntive disponibili sul portale.

5+5 si applica alle seguenti famiglie di prodotto: Sunny Boy 1.5/2.0/2.5 VL-40, Sunny Boy 3.0-6.0 AV-41, Sunny Tripower 3.0-6.0 3AV-40, Sunny Tripower 8.0/10.0 3AV-40, Sunny Island 4.4 M-13 e Sunny Island 6.0/8.0 H-13 e Sunny Boy Storage 3.7/5.0/6.0-10.

Per informazioni sulla garanzia 5+5 sugli inverter residenziali: SMA Italia

