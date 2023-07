In Sicilia tornano gli eco-incentivi regionali per chi decide di rottamare una vecchia auto per acquistare veicoli elettrici o full hybrid.

Per questa misura sono stati stanziati (solo) 194mila euro del bilancio regionale.

Il contributo, introdotto dalla legge regionale n. 9 del 2021, andrà ai cittadini residenti in Sicilia, titolari di patente B e BS e proprietari di un veicolo a benzina o a gasolio di classe da Euro 0 a Euro 3, da rottamare.

Per l’acquisto di un’auto elettrica nuova, si potrà ricevere un bonus di 5mila euro. Invece, chi sceglierà un mezzo ad alimentazione full hybrid di classe Euro 6 avrà un bonus di 2.500 euro.

Ai residenti nelle isole minori e nei comuni montani (riconosciuti dalla legge 34/2004) l’aiuto economico è aumentato di 1000 euro.

L’incentivo, cumulabile con i residui bonus nazionali e condizionato al mantenimento della proprietà del mezzo per almeno 24 mesi, sarà accompagnato dall’impegno da parte dei costruttori a garantire uno sconto minimo sul prezzo di listino di 1000 euro.

Le istanze dovranno essere trasmesse via pec all’indirizzo: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it. La domanda sarà accessibile anche sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Tra la documentazione da inviare andranno allegati la copia del contratto di acquisto della nuova auto, il certificato di rottamazione e il documento di circolazione del mezzo da rottamare, il documento di identità e la patente dell’acquirente.

Le somme saranno assegnate sulla base dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e fino al 30 novembre 2023. Gli aiuti saranno erogati fino all’esaurimento delle risorse.

Le risorse messe in gioco sono poche, considerando che indicativamente l’ente regionale finanzierà l’acquisto di circa 38 auto elettriche.

Per informazioni: Regione Siciliana

Potrebbe interessarti anche: