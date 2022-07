Si può usare il Superbonus per effettuare lavori di efficienza energetica in una casa detenuta in locazione, con accesso autonomo e funzionalmente indipendente, anche se questa abitazione appartiene a una società e si trova in un edificio dove ci sono alcuni locali commerciali (la cui proprietà è della medesima società).

Questo, in sintesi, il parere fornito dalle Entrate in una recente risposta a un interpello.

Nel caso specifico, si spiega, il richiedente ha stipulato insieme al coniuge un contratto di locazione per una casa (categoria A/3), con un accesso dalla strada pubblica e dotata di autonome utenze relative alla corrente e al gas, di proprietà di una società di cui è socio il coniuge, che è ubicata al piano superiore di un edificio nel quale, al piano terreno, si trovano dei locali di proprietà della medesima società adibiti ad attività commerciale.

Si intendono quindi eseguire diversi interventi trainanti e trainati nell’unità abitativa, come cappotto termico, sostituzione dell’impianto di riscaldamento con una pompa di calore e installazione di un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo.

Secondo le Entrate (neretti nostri nelle citazioni), gli interventi effettuati su un immobile funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, possono essere ammessi al Superbonus “indipendentemente dalla circostanza che tale unità immobiliare sia ubicata in un edificio escluso dall’agevolazione in quanto, ad esempio, come nel caso di specie, sia composto da più unità immobiliari di proprietà di una società e, dunque, di un soggetto diverso da una persona fisica al di fuori dell’esercizio di impresa o di arti o professioni”.

Pertanto, “l’istante titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato può fruire del Superbonus a condizione, peraltro, che abbia ottenuto il consenso del proprietario alla realizzazione dei lavori e nei limiti delle spese dallo stesso sostenute”.

