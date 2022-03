Se la crisi geopolitica in atto dovesse mettere a rischio la disponibilità di metano, sarà “immediatamente attuabile” la riduzione del consumo di gas delle centrali elettriche oggi attive, ricorrendo a quelle a carbone e a olio combustibile e “fermo restando il contributo delle energie rinnovabili”.

Il nuovo decreto legge con “Ulteriori misure urgenti sulla crisi in Ucraina”, approvato ieri pomeriggio dal Consiglio dei Ministri, dispone quanto il premier Mario Draghi aveva anticipato nella sua informativa al Parlamento di venerdì scorso.

Secondo il provvedimento (neretti nostri, in basso la bozza entrata in CdM) “a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza” e “anche allo scopo di consentire il riempimento degli stoccaggi per l’anno termico 2022-2023”, il MiTE potrà adottare “le misure finalizzate all’aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale” (definito dal dm 18 dicembre 2019).

In questo caso, Terna predisporrà “un programma di massimizzazione dell’impiego degli impianti di generazione con potenza superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile, per il periodo stimato di durata dell’emergenza o comunque indicato dal ministero”. Il dispacciamento di questi impianti dovrà essere effettuato “in modo da massimizzarne l’utilizzo, nonché assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico”.

Gli impianti a carbone e olio combustibile chiamati a produrre dal Tso saranno remunerati con un corrispettivo definito da Arera e dovranno rispettare “esclusivamente i valori limite di emissione nell’atmosfera e le regole sulla qualità dei combustibili previsti dalla normativa eurounitaria, in deroga a più restrittivi limiti eventualmente prescritti a livello nazionale”.

