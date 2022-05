Sebigas, realtà italiana e parte del gruppo TICA, con oltre 80 impianti di biogas in tutto il mondo sarà presente alla manifestazione fieristica tedesca IFAT (World’s Leading Trade Fair for Water, Sewage, Waste and Raw Materials Management) che si svolgerà a Monaco dal 30 maggio al 3 giugno.

L’Italia è oggi il terzo produttore europeo di biogas dietro Inghilterra e Germania e quinto nel mondo dopo Cina e USA, per un valore economico di 3,2 miliardi di euro, al netto degli incentivi.

Sul territorio nazionale sono attualmente presenti quasi duemila impianti di biogas (di questi circa 1.600 in ambito agricolo), per un totale di 1.330 MW installati e una produzione di circa 7 TWh di energia.

Ad oggi, il 15% degli scarti zootecnici viene trasformato in biogas ed entro il 2030 si potrà arrivare ad una percentuale del 65% con una produzione di biometano che passerebbe da 1,7 miliardi di metri cubi a 6,5 miliardi. Grazie alle numerose richieste di costruzione di nuovi impianti, o di aggiornamento di impianti esistenti, si può ipotizzare per l’Italia un ruolo da leader europeo in questo settore: al 2030 potrebbe produrre fino a 8,5 miliardi di metri cubi di biometano.

La tecnologia Sebigas è un’opportunità per recuperare il ritardo in merito al tema dei combustibili fossili e sfruttare il potenziale energetico dei rifiuti e delle biomasse. Oltre a fornire una soluzione per lo smaltimento dei rifiuti, gli impianti di biogas e biometano offrono alle aziende agricole, industriali e municipali l’opportunità di valorizzare i propri rifiuti producendo energia verde.

Alla fiera IFAT Sebigas sarà presente nello stand 405 – padiglione 04.

Sebigas: informazioni sul biogas (pdf)

