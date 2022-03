“Se lo sviluppo delle rinnovabili, in particolare solare + eolico, fosse andato avanti con lo stesso incremento annuale medio registrato nel triennio 2010‐2013 (pari a 5.900 MW l’anno), oggi l’Italia avrebbe potuto ridurre i consumi di gas metano di 20 miliardi di metri cubi l’anno, riducendo le importazioni di gas dalla Russia del 70%”.

A parlar chiaro sono i dati elaborati dall’ing. Alex Sorokin che, incrociando le statistiche di Terna relative allo sviluppo delle Fer nel triennio 2010-2013, ha fatto una proiezione al 2022 riportata in una nota stampa di Legambiente, che lancia un nuovo appello al Presidente del Consiglio Draghi – intervenuto sul caro energia e sulla dipendenza dell’Italia dalle importazioni durante il question time del 9 marzo – affinché le scelte politiche possano segnare una decisa svolta sostenibile.

In particolare in questi otto anni, prosegue la nota, il nostro Paese avrebbe potuto installare complessivamente al 2021, tra impianti solari ed eolici, almeno 50.000 MW aggiuntivi rispetto a quelli oggi esistenti. L’energia elettrica aggiuntiva ammonterebbe a +90 TWh l’anno.

Quanto gas occorre per produrre 90 TWh/anno di energia elettrica? Ne occorrono 20 miliardi di metri cubi.

Dati di proiezione importanti, sottolinea l’associazione ambientalista, che indicano come i Governi, che si sono succeduti in questi anni, abbiano sottovalutato l’importanza e le grandi potenzialità delle rinnovabili, che proprio dal 2013 hanno registrato un brusco rallentamento dovuto alla riduzione degli incentivi, portando le installazioni di eolico e solare a meno di 1 GW l’anno, contro i 5,9 GW installati nel triennio preso in considerazione.

Per questo Legambiente torna a rivolgersi all’esecutivo, “perché la crisi energetica che sta investendo l’Italia e l’Europa, legata al conflitto in corso e al ricatto del gas, e che si traduce anche in un forte rincaro delle bollette, si può superare solo investendo davvero sulle fonti pulite, sull’efficienza, l’autoproduzione e l’innovazione tecnologica. Senza dimenticare il contributo che potrebbero dare i 7.600 MW di pompaggi esistenti che – se sfruttati adeguatamente – sarebbero in grado di accumulare fino a 20 TWh di energia l’anno, pari al 7% del contributo elettrico nazionale.

“È ora di dire basta a ogni forma di ricatto energetico e di dipendenza dalle fonti fossili, l’Italia del sole e del vento – spiega Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – velocizzi la transizione verso le rinnovabili decuplicandone la velocità di sviluppo, spingendo sull’autoproduzione energetica, semplificando gli iter autorizzativi, aggiornando la normativa e mettendo al centro i territori”.

Inoltre, il conflitto in corso tra Russia e Ucraina, con la minaccia dietro l’angolo anche di un incidente nucleare – prosegue Legambiente- ci ricorda che non c’è più tempo da perdere. È ora il tempo delle scelte coraggiose, abbandonando quelle miopi e insensate come ad esempio l’apertura delle centrali a carbone o un ipotetico ed illogico ritorno al nucleare.

