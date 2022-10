Per gli operatori titolari di convenzioni di scambio sul posto, attive al 31 agosto 2022, il termine per la pubblicazione del contributo in conto scambio di acconto relativo al secondo semestre 2022, è posticipato al 25 ottobre 2022.

A renderlo noto è il Gse con una comunicazione pubblicata sul proprio sito.

Per i corrispettivi che richiedono la fatturazione, aggiunge il Gestore, gli operatori dovranno procedere alla prima data utile, e comunque entro il 30 ottobre 2022.

Il Gse ha inoltre precisato che il pagamento, nel caso di rispetto di questa tempistica e del superamento della soglia minima prevista dalle regole tecniche, avverrà entro il 2 dicembre 2022.

