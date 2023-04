La Regione Sardegna assegna contributi per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) di quinto anno in sistema duale per il conseguimento della Certificazione IFTS.

L’avviso pubblico (allegato in basso) si inserisce nel PR FSE+ 2021-2027 e mette a disposizione 1 milione di euro per finanziare 7 percorsi formativi, per un costo unitario massimo pari a 138.867 euro.

I percorsi di formazione, per essere ammissibili a contributo, devono trattare alcune tematiche specificate nel bando.

Il tema energetico, in particolare quello della generazione di energia e dell’efficienza energetica, viene incluso in due aree professionali: “meccanica impianti e costruzioni” ed “edilizia”.

L’area professionale “Meccanica impianti e costruzioni” è correlata a diverse aree tecnologiche, tra cui “Processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico”.

Mentre l’area professionale “Edilizia” si collega alle aree tecnologiche “Approvvigionamento e generazione di energia” e “Processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico”.

Possono presentare la candidatura i partenariati composti almeno dalle seguenti organizzazioni:

Agenzie formative accreditate e iscritte nella macro-tipologia B dell’Elenco regionale

Istituti Scolastici del secondo ciclo di istruzione operanti nel territorio regionale

Università degli studi, attraverso i propri Dipartimenti o Istituti

Enti pubblici di ricerca, attraverso i propri Dipartimenti o Istituti

Imprese o associazioni di imprese

I destinatari dei percorsi IFTS saranno i giovani fino a 35 anni di età, anche occupati, residenti in Sardegna e in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado

diploma professionale di Tecnico

ammissione al quinto anno dei percorsi liceali

previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, per coloro che non sono in possesso del diploma di Istruzione Secondaria Superiore.

I proponenti potranno presentare massimo due percorsi formativi.

Ciascun percorso formativo IFTS dovrà avere una durata pari a 990 ore di cui il 50% di Alternanza rafforzata o Apprendistato (che alterna periodi di formazione in aula a periodi di attività presso l’impresa).

La durata massima dei percorsi è di 12 mesi e potranno essere erogati anche a distanza o in modalità ibrida.

I partenariati dovranno presentare la proposta formativa entro il 15 maggio 2023.

Per informazioni: Regione Sardegna

