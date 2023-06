La Regione Sardegna ha stanziato 3 milioni di euro per la manutenzione dei parchi urbani, anche attraverso un’illuminazione più efficiente e impianti a energia solare.

Il bando (allegato in fondo) è diretto ai Comuni sul cui territorio siano presenti parchi urbani, ovvero aree verdi pubbliche di almeno 5.000 mq, situate all’interno di una città o nelle sue immediate vicinanze, aventi lo scopo di fornire uno spazio ricreativo a contatto con la natura.

Le risorse messe a disposizione sono distribuite in maniera equa (1 milione di euro) su tre annualità: 2023, 2024 e 2025.

Tra gli interventi ammessi a finanziamento c’è per esempio l’adozione di attrezzature elettriche a batteria – in sostituzione di quelle con motori a scoppio – per le operazioni di manutenzione.

Poi ci sono gli interventi per la gestione razionale delle risorse energetiche, oltre che idriche. Le soluzioni energetiche ammesse sono, per esempio, la previsione di fotovoltaici e la manutenzione, sostituzione o realizzazione di impianti elettrici e sistemi di illuminazione green, come l’utilizzo di lampioni con tecnologia led.

Il comune potrà presentare un solo progetto, che potrà essere finanziato nel corso del triennio a partire dall’annualità in corso.

Il contributo per singolo comune dipende dalla classe demografica: i comuni con meno di 20mila abitanti hanno a disposizione una quota complessiva triennale di 1,6 milioni di euro. Invece ai comuni con più di 20mila abitanti spettano i restanti 1,4 milioni di euro.

Il contributo sarà pari a 40mila euro per i comuni con meno di 20mila abitanti e 140mila euro per quelli appartenenti all’altra categoria. È prevista la possibilità di cofinanziare, da parte dell’Amministrazione proponente, interventi di maggior costo.

Sulla base delle istanze accolte, verranno predisposte due graduatorie: i progetti saranno finanziati secondo la posizione ottenuta nella relativa graduatoria, fino alla concorrenza dello stanziato 2023 (1.000.000 euro). Successivamente, si provvederà al finanziamento delle proposte progettuali sulla base dei fondi stanziati nel corso del 2024 e del 2025.

Gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di erogazione del contributo.

Il termine per la presentazione delle istanze è il 31 luglio 2023.

Per informazioni: Regione Sardegna

