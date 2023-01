Rischi climatici e disuguaglianze sociali sono due facce della stessa crisi, emerge da due rapporti pubblicati per il forum economico mondiale in corso a Davos, in Svizzera, fino a venerdì 20 gennaio.

Mentre dal nuovo rapporto Oxfam Survival of the Richest emerge che l’1% più ricco della popolazione mondiale si è impossessato di quasi i due terzi di tutta la nuova ricchezza creata dal 2020 (42 trilioni di dollari, cioè 42mila miliardi di $), il Global Risks Report 2023 del World Economic Forum mette le questioni climatiche in cima alla sua lista dei rischi, mostrando quanto siano intrecciate ai temi sociali.

Sul breve termine (prossimi 2 anni), mostra il report WEF, il rischio più temuto a livello globale è la crisi complessiva del costo della vita, spinta da diversi fattori tra cui inflazione e forti rincari energetici e delle materie prime. Ma su un orizzonte più ampio (10 anni), sono i rischi climatici a far preoccupare maggiormente gli oltre 1.200 esperti (provenienti dal mondo accademico, aziende, governi e società civile), intervistati tra settembre e ottobre 2022 dal World Economic Forum.

I rischi più elevati, come riassume la tabella sotto, sono dati dal fallimento delle politiche e delle misure per mitigare il cambiamento climatico e per adattare le società al cambiamento climatico.

Al terzo posto troviamo i disastri naturali e gli eventi meteorologici estremi, seguiti dalla perdita di biodiversità e dal collasso degli ecosistemi.

La combinazione di rischi sociali, tecnologici, economici, ambientali e geopolitici che affrontiamo oggi, scrive poi il WEF, “è unica”. La maggior parte degli intervistati (80%), prevede una volatilità costante nei prossimi anni, con shock multipli che accentueranno incertezze e turbolenze.

Si parla, in particolare, di un possibile effetto a catena innescato dalla crisi attuale (energetica, economica).

Le preoccupazioni più imminenti, legate al caro bollette e alla necessità di sussidiare i consumi energetici di famiglie e imprese, rischiano di rallentare le azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici, ad esempio le iniziative per ridurre le emissioni di gas serra e incrementare gli investimenti in energie pulite.

Inoltre, si legge nel rapporto, si assiste a una confluenza di danni diretti, causati dagli impatti fisici dei cambiamenti climatici (innalzamento del livello del mare, eventi meteorologici estremi, ondate di calore e incendi boschivi) con le conseguenze indirette, come i fallimenti dei raccolti, le migrazioni e un aumento dei disordini civili.

Tutto ciò minaccia i mezzi di sussistenza di milioni di persone, in particolare nelle economie in via di sviluppo.

Eppure, scrive il WEF (neretti nostri), “è anche impossibile ignorare le crisi odierne e i rischi a breve termine a favore di minacce a lungo termine come il clima”, quindi è molto difficile investire per il futuro del clima “se milioni di persone affrontano il rischio di fame, sete, sfollamento e violenza, se le famiglie devono fare scelte insopportabili tra riscaldamento e alimentazione, oppure se i governi affrontano compromessi tra evitare oggi il default e la calamità finanziaria rispetto a investire in istruzione, sanità e infrastrutture per la prossima generazione”.

In questo quadro, le disuguaglianze sociali, economiche e anche energetiche si stanno esacerbando.

Siamo di fronte a una divergenza crescente “tra ciò che è scientificamente necessario e ciò che è politicamente fattibile”.

Cosa si può fare?

Innanzitutto, secondo il rapporto del World Economic Forum, i leader devono ripensare gli orizzonti temporali dei rischi e affrontare “ora e insieme” sia i rischi socioeconomici attuali che le minacce climatiche di medio-lungo periodo.

In secondo luogo, i governi e le imprese devono investire di più nella preparazione al rischio in tutti i settori (sanità, finanza sostenibile, infrastrutture, istruzione).

Inoltre, è necessario rafforzare e ricostruire la cooperazione internazionale e la governance multilaterale. Difatti, molti rischi globali possono essere affrontati in modo più efficace attraverso il coordinamento internazionale, la condivisione dei dati e lo scambio di conoscenze.

Tornando alle disuguaglianze segnalate nel rapporto Oxfam, dal 2020, il 63% di tutta la nuova ricchezza (pari a circa 26 trilioni di $) è stato catturato dall’1% più ricco.

I miliardari, si legge nel documento, hanno guadagnato circa 1,7 milioni di $ per ogni dollaro di nuova ricchezza globale, guadagnata da una persona nel 90% più povero della popolazione. E le fortune dei miliardari sono aumentate di 2,7 miliardi di dollari al giorno.

Oxfam poi sottolinea che 95 società alimentari ed energetiche hanno più che raddoppiato i loro profitti nel 2022, realizzando ricavi straordinari per 306 miliardi di dollari e versandone 257 miliardi (84%) a ricchi azionisti.

Allo stesso tempo, almeno 1,7 miliardi di lavoratori ora vivono in paesi in cui l’inflazione sta superando i salari e oltre 820 milioni di persone, circa una persona su dieci sulla Terra, soffrono la fame. Mentre i paesi più poveri spendono quattro volte di più per ripagare i debiti ai ricchi creditori che per la loro assistenza sanitaria.

La soluzione quindi è incrementare la tassazione sui grandi patrimoni.

Secondo una nuova analisi di Fight Inequality Alliance, Institute for Policy Studies, Oxfam e Patriotic Millionaires, una tassa annuale sul patrimonio fino al 5% sui multimilionari e miliardari del mondo potrebbe raccogliere 1,7 trilioni di dollari/anno, sufficienti, ad esempio, a portare 2 miliardi di persone fuori della povertà, sostenere i paesi più poveri devastati dagli impatti climatici e fornire assistenza sanitaria e protezione sociale universali a tutti coloro che vivono nelle fasce medio-basse di reddito.

I seguenti documenti sono riservati agli abbonati a QualEnergia.it PRO:

Prova gratis il servizio per 10 giorni o abbonati subito a QualEnergia.it PRO

Potrebbe interessarti anche: