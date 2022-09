A metà agosto è stata costituita la nuova associazione ambientalista Casa gas free.

L’associazione nasce dall’esperienza dell’omonimo progetto nato nel 2011 con la realizzazione della prima casa senza fonti fossili, in Piemonte, zona climatica E (attualmente ancora perfettamente funzionante).

I tecnici del team – racconta una nota stampa – hanno acquisito in questi anni competenze ed esperienze che si sono concretizzate nel 2017 nella registrazione del marchio e nella definizione di un protocollo di certificazione per accompagnare la transizione delle abitazioni dal gas alle rinnovabili., lanciando di fatto il progetto a livello nazionale (vedi anche QualEnergia.it, “Una casa senza gas richiede progettazione, esperienza e nessuna improvvisazione“).

Come accennato, nell’estate 2022 il team ha fondato l’associazione ambientalista Casa gas free per raccogliere professionisti, imprese, installatori e clienti finali per il raggiungimento di un ambizioso obiettivo: eliminare l’utilizzo di gas (metano, gpl, etc.) dalle abitazioni e più in generale eliminare l’utilizzo nelle abitazioni di combustibili fossili.

Sul tema leggi anche la raccolta di QualEnergia.it “Sfatiamo il mito che per scaldarci e cucinare dobbiamo bruciare gas, gasolio o gpl“

