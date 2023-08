I capannoni commerciali di medie o grandi dimensioni (oltre i 200 mq) comportano sempre costi di riscaldamento molto elevati soprattutto se si vuole ottenere un comfort ottimale, specialmente a causa dell’altezza dei locali (ampie volumetrie da riscaldare) e lo scarsissimo isolamento termico dei fabbricati che causa una grande dispersione di calore.

Ci sono poi situazioni in cui le aperture del locale restano spesso aperte per facilitare il carico-scarico delle merci, aumentando ancora di più la dispersione termica.

Pensare di sostituire l’impianto di riscaldamento di un capannone, scegliendo soluzioni innovative come quelle proposte da Viessmann è una scelta intelligente per svincolarsi dai rincari del gas, abbattere i costi energetici e aumentare il comfort dei locali commerciali, anche in estate.

Il riscaldamento di capannoni industriali o di altri ambienti di medie o grandi dimensioni può essere gestito con diverse soluzioni da valutare caso per caso.

Per la scelta della tecnologia, della configurazione e della potenza del sistema più adatte alle diverse esigenze ci si può rivolgere, ad esempio, ad esperti progettisti termotecnici come quelli Viessmann della VPN – Viessmann Professional Netword.

Tutti i progettisti dovranno sempre tenere conto di alcuni aspetti, come:

isolamento dell’involucro edilizio

volumi da riscaldare

presenza di zone da riscaldare maggiormente oppure necessità di riscaldamento uniforme

orari di lavoro e di utilizzo dell’impianto di riscaldamento.

Per riscaldare i capannoni o i grandi ambienti commerciali sono utilizzate spesso diverse tecnologie, basate sulle fonti fossili, ma esistono soluzioni più efficienti che non utilizzano il gas (o gasolio o Gpl), ma sistemi a pompa di calore aria-aria, facili da installare e da gestire e che non richiedono tubazioni per l’acqua.

Va sempre evidenziato che non usare il gas consente di:

fare una scelta ambientale utilizzando fonti rinnovabili ;

; non subire le fluttuazioni del costo della materia prima gas ;

; avere a che fare con un unico contratto e un unico contatore;

e un unico contatore; utilizzare lo stesso impianto tutto l’anno , per riscaldare e raffrescare ;

, per e ; ridurre o eliminare il rischio incendio senza più dover produrre il CPI (certificato prevenzione incendio).

Optare per una pompa di calore per il riscaldamento, consente anche di climatizzare il capannone in estate utilizzando lo stesso impianto, con apparecchi del tipo “reversibile” (permettono di invertire il ciclo di funzionamento portando all’esterno il calore presente nell’edificio ed emettendo aria fresca).

All’interno della famiglia di pompe di calore aria-aria Viessmann, l’azienda propone due soluzioni per diverse utenze.

La prima, progettata per i capannoni e i locali commerciali di dimensioni superiori ai 400 mq, è il sistema Energysplit Pro, un climatizzatore aria-aria reversibile di grande potenza, dotato di un solo split (ossia una sola unità interna).

Si tratta di un impianto evoluto, ai massimi livelli di efficienza (classe A+++) e molto veloce da installare (e da manutenere) in sostituzione di impianti esistenti perché è composto solamente dall’unità esterna e da uno split. Energysplit Pro è collegabile ad un impianto fotovoltaico per alimentare gratuitamente il sistema di riscaldamento e raffrescamento.

La seconda, adatta a spazi commerciali medio-grandi composti da più locali anche su più piani, sono i sistemi VRF (Variant Regrigerant Flow, cioè fluido refrigerante variabile): pompe di calore che funzionano ad espansione diretta del gas refrigerante (anch’esse senza tubature dell’acqua), molto flessibili e con prestazioni elevate in riscaldamento e in raffrescamento. Viessmann offre un’ampia gamma di sistemi VRF per una soluzione ottimale anche in termini di spazio occupato e peso.

Per ulteriori informazioni: Viessmann-capannoni

