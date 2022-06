Con il decreto legislativo 199/2021 sono entrati in vigore i nuovi requisiti per l’accesso agli incentivi per i generatori di calore alimentati a biomassa, cioè stufe e caldaie a legna, pellet, cippato etc.

Le nuove disposizioni prevedono che, in caso di sostituzione di impianto di climatizzazione invernale esistente alimentato a biomassa, l’accesso è subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del decreto 186 del 7 novembre 2017 (si veda qui, pdf).

Se l’impianto da sostituire è invece alimentato a carbone, a olio combustibile o a gasolio, il sistema a biomasse incentivato deve avere una certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto.

Anche nel caso di nuova installazione, per l’accesso agli incentivi serve una certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle.

Le richieste di incentivo in Conto Termico per le quali risultino conclusi i lavori a partire dal 13 giugno 2022, sulla base delle nuove disposizioni, devono essere corredate dalla certificazione ambientale con la relativa classe di qualità, ricorda il Gse in una nota, precisando che le stesse modifiche valgono anche per i generatori già inclusi nel “catalogo apparecchi” del Conto Termico (la cui funzionalità sarà inibita fino al tutto il mese di luglio 2022 per il necessario aggiornamento).

Per quanto riguarda invece l’accesso ai Certificati Bianchi, il Gse ricorda che, sempre a partire dal 13 giugno 2022, l’Allegato II del D. Lgs 28/2011 viene sostituito dall’Allegato IV – “Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento” del D. Lgs 199/2021. Anche qui l’aggiornamento si applica a tutte le istanze (PS, PC, RVP) presentate dal 13 giugno 2022.

Potrebbe interessarti anche: