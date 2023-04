È ripartita lo scorso 4 aprile la nuova edizione dell‘Academy Tour di Energia Italia, 20 incontri formativi gratuiti e in tutta Italia, durante i quali il distributore nazionale incontrerà i professionisti che operano nel settore delle rinnovabili in tutto il Paese.

La prossima tappa è a Verona il prossimo 16 maggio.

Tutti gli incontri prevedono delle sessioni di approfondimento tecnico sulle tecnologie per il fotovoltaico e le rinnovabili, ideati insieme ai più importanti costruttori del settore. Sarà possibile seguire i corsi in aula anche da remoto, attraverso la piattaforma AcademyCloud, un servizio gratuito che Energia Italia offre già ad oltre 1200 utenti.

Il tour di quest’anno presenta un fitto calendario di appuntamenti, durante i quali verranno presentate nuove soluzioni tecnologiche per la realizzazione di impianti fotovoltaici integrati: inverter, accumulo, moduli, strutture, caldaie ibride, colonnine e sistemi di ricarica per veicoli elettrici.

Tra i marchi presenti: ZCS Azzurro, Fronius, SolarEdge, Huawei, QCells per la parte inverter, accumulo e soluzioni integrate; Q Cells, Seraphim, Futurasun, Trina Solar, Winaico, per la parte moduli fotovoltaici; strutture Allusistemi e K2 Systems; pompe di calore e caldaie ibride Lamborghini Calorclima; colonnine di ricarica Autel.

L’obiettivo di Energia Italia è quello di dare ai propri installatori un’ampia preparazione sulla costruzione di soluzioni tecnologiche complete e integrate da cucire su misura in base alle esigenze dei clienti.

Queste iniziative si inseriscono nella strategia di Energia Italia, che vede il distributore non solo come un fornitore di prodotti, ma come uno “sviluppatore di network” (vedi QualEnergia.it “Energia Italia, non solo distributori ma “sviluppatori di network””).

Le informazioni sul tour sono disponibili nel nuovo sito di Energia Italia; qui sono raccolte tutte le attività dell’azienda, da quelle commerciali fino alla formazione tecnica per installatori e progettisti, quali lezioni di aula, webinar, percorsi formativi e corsi e-learning.

Si tratta di diversi strumenti che Energia Italia mette a disposizione per approfondire la conoscenza di tecnologie rinnovabili, normative del settore, formazione obbligatoria e crescita del potenziale umano.

