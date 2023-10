Il comparto delle energie rinnovabili a fine 2022 ha occupato 13,7 milioni di addetti.

Si tratta di un aumento di un milione di posti di lavoro dal 2021 e di 6,4 milioni dal 2012, quando nelle Fer lavoravano in 7,3 milioni.

Il dato lo riporta la decima edizione di Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2023, un rapporto prodotto da Irena, l’Agenzia internazionale per le rinnovabili, e Ilo, l’Organizzazione mondiale per il lavoro (documento in fondo all’articolo).

Le rinnovabili stanno attirando investimenti crescenti, con un incremento dell’occupazione in sempre più paesi.

La maggior parte dei posti di lavoro è però ancora concentrata in pochi Stati, in pochi Stati quali Cina, Brasile, paesi Ue, India e Usa. La Cina in particolare pesa per il 41% del totale globale degli occupati nelle Fer e, guardando al solo FV, addirittura per il 56% dei posti di lavoro nel mondo.

A dare più lavoro è il fotovoltaico, che a fine 2022 contava 4,9 milioni di occupati, più di un terzo della forza lavoro totale nelle fonti rinnovabili.

Nella sola Europa, secondo i dati diffusi da SolarPower Europe nei giorni scorsi, tra la fine del 2021 e il 2022, l’occupazione nel FV è cresciuta del 39%: da 466.000 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (FTE) a oltre 648.000, mentre in Italia gli occupati nel solare FV sfiorano i 42mila.

Tornando al livello mondiale e al report Irena-Ilo, sono cresciuti meno gli occupati nell’idroelettrico e nei biocarburanti, che contano, circa 2,5 milioni di posti di lavoro ciascuno, seguiti dall’eolico con 1,4 milioni di posti di lavoro.

Il settore delle Fer, mostra il rapporto occupa molti più maschi: nel comparto con meno squilibrio, il fotovoltaico, le donne si fermano comunque al 40% degli occupati.

