Via libera alla prima asta europea transfrontaliera per le fonti rinnovabili.

In ballo ci sono 400 MW di fotovoltaico da realizzare in Finlandia (Paese ospite), con singoli progetti da un minimo di 5 MW a un massimo di 100 MW di potenza.

Il Lussemburgo, in qualità di Paese contributore, finanzierà volontariamente l’iniziativa con 40 milioni di euro. Come spiega la Commissione europea in una nota, il bando – aperto dal 18 aprile al 27 settembre 2023 – è organizzato nell’ambito del meccanismo di finanziamento alle rinnovabili (RENEWFM: Renewable Energy Financing Mechanism).

Tale meccanismo intende promuovere progetti congiunti tra due o più Paesi, facilitando la cooperazione nello sviluppo di nuova capacità rinnovabile.

In questo caso i partecipanti dovranno presentare progetti fotovoltaici in Finlandia con un costo massimo di 180.000 euro per MW.

I vincitori saranno selezionati sulla base dell’offerta più bassa fino a esaurimento del budget; gli impianti dovranno essere realizzati entro 24 mesi.

La gara, informa Bruxelles, contribuirà al rapido sviluppo di impianti fotovoltaici su larga scala in Finlandia e darà al Lussemburgo l’accesso al potenziale delle fonti rinnovabili oltre il suo territorio. I due paesi condivideranno i benefici statistici dell’energia rinnovabile, generata dai progetti sostenuti, per i prossimi 15 anni.

