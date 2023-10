È disponibile un nuovo strumento online per pianificare in modo sempre più preciso lo sviluppo delle energie rinnovabili su scala globale: la versione aggiornata 4.1 del Global Atlas for Renewable Energy dell’Irena (International Renewable Energy Agency).

Questa nuova versione dell’atlante mondiale delle rinnovabili, spiega una nota della stessa Agenzia, prevede un sostanziale aggiornamento di capacità e funzionalità e migliora l’esperienza degli utenti con una gamma più diversificata e completa di dati.

In particolare, la mappa interattiva offre i dati storici di rianalisi meteorologica della Nasa e del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), oltre ai dati agro-ecologici della Fao e quelli sullo stoccaggio energetico con impianti idroelettrici provenienti dall’Australian National University.

Inoltre, si spiega, la versione 4.1 offre funzionalità avanzate per uno screening e un recupero dei dati più efficienti. Comprende anche statistiche sulle risorse specifiche per paese e sulle opportunità di investimento per il fotovoltaico e l’eolico in diversi paesi dell’Africa, dell’America Latina e del Sud-Est asiatico, con altri paesi che si aggiungeranno l’anno prossimo.

Con tali attributi tecnico-economici zonali, l’atlante Irena intende supportare i pianificatori e i modellatori energetici, aiutando i paesi a definire i loro obiettivi di sviluppo delle energie rinnovabili.

Secondo il direttore generale dell’Irena, Francesco La Camera, “l’atlante globale funziona come una preziosa piattaforma online per valutare le opportunità di energia rinnovabile e acquisire una conoscenza approfondita del potenziale energetico rinnovabile di una regione o di una nazione”.

Le attività derivanti dall’iniziativa Global Atlas for Renewable Energy hanno già aiutato due regioni a identificare le zone di progetto privilegiate, facilitato valutazioni site-specific per oltre 150 progetti su larga scala in 13 paesi e consentito a 20 città di valutare la fattibilità tecnica di installazioni solari fotovoltaiche sui tetti.

Potrebbe interessarti anche: