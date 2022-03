In una video-intervista con Gianni Silvestrini, che ha recentemente pubblicato un nuovo libro sulle rinnovabili, parliamo delle attuali sfide e criticità del settore in Italia, in particolare del fotovoltaico e dei suoi possibili sviluppi nei vari segmenti di mercato.

Argomenti che saranno centrali nel nuovo evento dedicato all’energia solare che si svolgerà a Rimini dal 6 all’8 aprile, il SEC – Solar Exhibition & Conference, con la collaborazione di Key Energy e Italia Solare.

Nonostante la crisi energetica e il conflitto in Ucraina impongano scelte rapide che puntino sempre più sulle rinnovabili per ridurre la dipendenza energetica dalle fossili, negli ultimi provvedimenti governativi sul caro energia c’è ancora una eccessiva attenzione al gas e molte “belle parole” sulle rinnovabili.

Il contributo del fotovoltaico nel mix energetico nazionale dovrà invece crescere di un fattore 4 all’anno rispetto ad oggi e in tutti i comparti.

Abbiamo chiesto a Gianni Silvestrini la sua idea su cosa serva per spingere entro pochi anni il solare FV e cosa dovrebbero fare i decisori per rendere concreta questa necessaria accelerazione. Infine, c’è la questione della produzione di celle, moduli e batterie, che ad oggi è tutta spostata in Asia, con una conseguente ulteriore dipendenza dell’Ue e dell’Italia.

Montaggio a cura di Giorgia Piantanida

