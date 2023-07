Un investimento di 255 milioni di euro per accelerare la crescita di Prosolia Energy come produttore indipendente di energia rinnovabile.

Questo il contenuto di un accordo siglato tra Prosolia Energy, produttore europeo di energia verde che opera in diversi Paesi (Spagna, Portogallo, Francia, Italia) ed EIG, investitore istituzionale nel settore energetico e in quello delle infrastrutture a livello mondiale.

Il lavoro di Prosolia si sviluppa sia nel segmento utility scale (grandi impianti a terra per la vendita di energia sul mercato), sia con progetti per l’autoconsumo in ambito industriale.

Nuovi mercati

La partnership renderà disponibili fondi con cui finanziare i progetti da realizzare nei mercati attuali, oltre che per espandere le attività in nuovi Paesi, come il Regno Unito, la Germania e il Benelux.

Grazie al sostegno finanziario di EIG, Prosolia Energy raggiungerà nel 2026 l’obiettivo di conseguire una capacità operativa di 2 GW totali, tra progetti utility scale e sistemi di generazione distribuita.

Nuove tecnologie

Oltre allo sviluppo di un portafoglio fotovoltaico proprio, Prosolia intende promuovere nuove tecnologie per favorire la trasformazione dell’attuale modello industriale europeo ad alta intensità di carbonio, verso un nuovo modello più ecosostenibile, garantendone al contempo la sua competitività.