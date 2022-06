Nei tre giorni che vanno da venerdì 10 a domenica 12 giugno, le energie rinnovabili hanno coperto in Italia il 58,1% della domanda elettrica.

Grazie a una buona irradiazione solare su quasi tutto lo stivale, ma soprattutto a un vento costante e intenso l’insieme delle rinnovabili hanno potuto generare 1,2 TWh contro poco più di 2 TWh di richiesta, secondi i dati Terna (vedi grafico).

Molto significativo è il contributo del giorno lavorativo dei tre considerati, venerdì 10 giugno, quando la domanda è stata coperta dalle rinnovabili per il 50,2%, con 409,2 GWh prodotte da fonti green. Nella giornata l’idroelettrico era al 15,5%, l’eolico al 15,3% e il fotovoltaico al 12,8%; poi con le più stabili bioenergie (4,9%) e geotermia (1,7%) hanno ridotto il contributo del termoelettrico da fonte fossile e abbassato il PUN.

Nella giornata di sabato 11 giugno la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta dalle rinnovabili per il 62%, mentre domenica 12 giugno il contributo è arrivato al 64,6%.

L’eolico nelle tre giornate ha dato il 17,6% dell’elettricità richiesta, mentre il fotovoltaico quasi il 17% (insieme, quindi il 34,6% circa). Domenica il FV ha soddisfatto il 21,4% della domanda.

Sicuramente anche con un discreto apporto dell’idroelettrico (terza fonte in ordine di produzione in queste giornate), dobbiamo ammettere che c’è stata una convergenza di eventi e fattori positivi. Tuttavia, questi numeri e queste percentuali sono utili per alcune considerazioni spesso trascurate:

1) Le rinnovabili potrebbero dare in media e in appena una manciata di anni una copertura costante del 50%, mentre oggi su base annuale siamo al 36-37%, con benefici sulla bilancia commerciale, emissioni, prezzi dell’energia e sociali. Servono quindi più impianti (e sistemi di accumuli), compreso FV a terra ed eolico offshore, recuperando il decennio perso, per poi puntare a target ancora più ambiziosi.

2) È un chiaro segnale a tutti coloro che che solo 15 anni fa affermavano che il sistema elettrico nazionale non avrebbe gestito più di un 5% di fonti rinnovabili intermittenti, come eolico e solare.

3) Se per solo ipotesi avessimo puntato tutto sul nucleare nel 2010-2011 oggi, a distanza di quasi 12 anni non avremmo ancora un solo kWh da quelle 3 o 4 centrali che si volevano realizzare e che oltre ad essere affossate dal secondo referendum, lo sono state anche dalla storia e dal progresso delle tecnologie rinnovabili.

