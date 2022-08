Ascolta il podcast:

La cittadina di Piombino (LI) sta vivendo dall’inizio dell’estate una serie di dure mobilitazioni della popolazione e di tutti i partiti locali contro il progetto del governo Draghi di rigassificatore che dovrebbe essere realizzato nel porto.

Nel video, realizzato da Massimiliano Civili per QualEnergia.it, vengono esposte le diverse forti perplessità di natura ambientale ed economica sul progetto, nonché in tema di sicurezza per quell’area, soprattutto per il fatto che si tratta di una decisione calata dall’alto ed esente da una valutazione di impatto ambientale.

La nave gasiera avrà una capacità di stoccaggio di 170mila mc di GNL, per una produzione prevista dell’impianto di circa 5 miliardi di metri cubi di gas, e potrebbe vedere la luce nella primavera del 2023.

