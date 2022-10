Di fronte della continua impennata dei prezzi dell’energia e dell’incertezza sulle forniture di gas, Centrica Business Solutions ha redatto un breve documento (link in basso) a supporto di uno dei settori industriali più colpiti dalla crisi in Italia: il manifatturiero.

“Il settore manifatturiero si trova ad un punto di svolta – ha detto Christian Stella, Managing Director di Centrica Business Solutions Italia – dalle materie prime alla manodopera, passando per il gas, l’elettricità, le spedizioni e altro ancora, i costi stanno aumentando su tutti i livelli. È comprensibile che queste aziende siano scoraggiate dal modo in cui la propria redditività è minacciata, soprattutto se si considera la crisi economica degli ultimi due anni. È giunto il momento di considerare il Net Zero come un’opportunità: le aziende manifatturiere che abbracciano le tecnologie sostenibili hanno un’opportunità unica per ridurre l’impatto della volatilità dei prezzi dell’energia e ottenere una maggior sicurezza di approvvigionamento”.

A supporto di questa tesi sono molte le testimonianze di aziende italiane del settore che hanno drasticamente ridotto i costi energetici, come spiega Nicola Miola, General Manager di Centrica Business Solutions Italia: “Molti dei nostri clienti si sono resi conto che, se sono più indipendenti dal mercato dell’energia, possono pianificare con più precisione i propri costi. Per questo, abbiamo riscontrato un aumento significativo nelle richieste di generazione on site, finalizzate a rendere le aziende autonome rispetto alla rete”.

Le buone pratiche

Tra le best practice del settore spicca Tarkett, multinazionale francese leader mondiale nella produzione di pavimenti per interni e superfici per uso sportivo, che, per aumentare la competitività dello storico stabilimento di Narni, ha deciso di ridurre i costi energetici e diminuire il consumo di energia dalla rete integrando un impianto di trigenerazione con un impianto fotovoltaico (nella foto). L’azienda riesce, così, a soddisfare il 21% del proprio fabbisogno elettrico e il 16% di quello termico.

Trendcolor, importante azienda produttrice di cosmetici, nel progetto di ampliamento del proprio stabilimento produttivo di Cesate, vicino Milano, ha deciso di installare sui 1.800 metri quadrati del tetto del nuovo capannone un impianto fotovoltaico con 1.122 moduli. L’impianto, realizzato “chiavi in mano” da Centrica Business Solutions, soddisfa l’intero fabbisogno elettrico del sito e l’azienda ha ridotto i propri costi energetici di 50.000 euro l’anno.

Saint-Gobain, nome di spicco nel settore edile, ha dotato il proprio stabilimento di Termoli di un impianto di cogenerazione interamente progettato, costruito, finanziato e gestito da Centrica Business Solutions, in grado di soddisfare il 78% del fabbisogno elettrico del sito e di ridurre le emissioni di CO 2 di oltre 2.000 tonnellate l’anno, progredendo vero l’obiettivo di raggiungere il Net Zero entro il 2050.

Ridurre le emissioni di CO 2 è anche un investimento strategico in un momento in cui consumatori e rivenditori scelgono di acquistare da produttori che dimostrano forti credenziali ecologiche.

Conclude Stella: “Si tratta di un vero e proprio cambiamento di mentalità: invece di considerare la decarbonizzazione come un costo, le aziende più illuminate la considerano un investimento per un approvvigionamento energetico che non solo è più stabile, ma che fornisce anche le basi per un futuro sostenibile. Per questo abbiamo redatto un documento che spiega alle aziende come la sostenibilità può trainare il loro business, con le testimonianze delle aziende del settore e le misure pratiche che è possibile adottare fin da subito per cogliere questa opportunità”.

Documento di Centrica: “Il Net Zero è un costo o un’opportunità per l’industria manifatturiera europea?“

