Grazie anche al Superbonus, il mercato italiano delle colonnine e delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici ha avuto un forte sviluppo nell’ultimo anno.

Uno sviluppo destinato ad accelerare, con la crescita prevista della mobilità elettrica e grazie anche alle nuove regole europee sugli edifici e sulle infrastrutture per i carburanti.

Intanto i prodotti in commercio diventano sempre più sofisticati e capaci di connettersi sia con la rete pubblica che con quella domestica, integrandosi con gli impianti fotovoltaici casalinghi e con sistemi di gestione dei carichi mentre si è già pronti anche alle applicazioni vehicle to Grid.

Ne abbiamo parlato con Omar Imberti, marketing manager per la business unit E-Mobility di Scame Parre Spa, azienda bergamasca attiva dal 1963 come produttrice di componenti e sistemi per impianti elettrici in bassa tensione che già dagli anni ’90 si è dedicata a sviluppare sistemi di ricarica per i veicoli elettrici.

