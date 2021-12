Nell’ambito della sperimentazione Arera volta a facilitare la ricarica dei veicoli elettrici nelle fasce orarie notturne e festive in luoghi non accessibili al pubblico, il Gse ha pubblicato l’elenco aggiornato dei dispositivi idonei.

L’elenco – spiega il gestore – è distinto tra dispositivi provvisti di gestione dinamica del carico (GDC), in grado di regolare la potenza di ricarica in base alla rilevazione della potenza disponibile residua al punto di prelievo, e dispositivi privi di gestione dinamica (no GDC).