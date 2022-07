Il rincaro dei costi energetici continua a gravare sulle spese di famiglie e aziende, quindi alleggerire la pressione delle bollette di elettricità e gas è una necessità sempre più evidente.

Per far fronte a questa situazione è indispensabile compiere scelte sostenibili, sia in termini di spesa sia di tutela dell’ambiente: Viessmann, con le sue soluzioni in ambito di climatizzazione, volge lo sguardo in questa direzione.

Scegliendo un climatizzatore Viessmann in pompa di calore, per esempio, è possibile raffrescare gli ambienti in estate e contribuire al loro riscaldamento in inverno, riducendo quindi i consumi termici nei mesi freddi.

Il costo dell’energia elettrica, infatti, è più conveniente rispetto al costo del gas e questo aumenta il vantaggio nell’utilizzare i climatizzatori durante la stagione invernale, in particolare nelle mezze stagioni, soprattutto se l’energia elettrica è autoprodotta in modo sostenibile tramite un impianto fotovoltaico.

È proprio al tema della climatizzazione che Viessmann ha scelto di dedicare la nuova campagna pubblicitaria, on air nel mese di luglio su stampa, testate online e radio. Al centro del nuovo ciclo di comunicazione, i climatizzatori in pompa di calore, con particolare focus su Vitoclima 232-S: efficiente per raffrescare gli ambienti durante i mesi estivi, è un valido supporto per il riscaldamento durante l’inverno e le stagioni intermedie, grazie al funzionamento in pompa di calore, e in questo modo contribuisce a ridurre i consumi di gas.

Per l’installazione del nuovo climatizzatore c’è la possibilità di usufruire, fino a fine anno, delle detrazioni fiscali. L’incentivo è del 50% (Bonus Casa), valido anche per semplice installazione, senza sostituzione dell’esistente, oppure del 65% nel caso di sostituzione del climatizzatore esistente con un climatizzatore in pompa di calore ad alta efficienza.

La gamma di climatizzatori Vitoclima di Viessmann coniuga grandi prestazioni in termini di efficienza e silenziosità con un design elegante.

Nell’ambito delle soluzioni per la climatizzazione estiva, Viessmann propone un’ampia gamma che spazia dai semplici sistemi Mono e Multisplit residenziali fino ad arrivare a quelli con tecnologia a flusso variabile VRF per le applicazioni commerciali.

Per il settore residenziale, le unità interne dei climatizzatori Vitoclima consentono di ridurre le polveri e gli agenti patogeni – come batteri e virus – grazie all’utilizzo di tecnologie specifiche, come il sanificatore a plasma freddo, la funzione di microfiltrazione dell’aria, fondamentale per filtrare polvere, pollini e altre impurità presenti nell’aria, e quella di deumidificazione, per eliminare l’umidità in eccesso.

La distribuzione dell’aria è poi ottimizzata da funzioni specifiche, come quella dedicata al controllo della velocità della ventola, i programmi che mirano al funzionamento notturno e i sensori di presenza, che aumentano il comfort ambientale senza perdere valore in termini di silenziosità del sistema.

Vitoclima 232-S è un climatizzatore di categoria superiore che raggiunge la classe energetica A+++ garantendo bassi consumi energetici, massimo comfort acustico e ottima qualità dell’aria all’interno degli spazi abitativi.

La qualità dell’ambiente in cui viviamo dipende anche dal livello di rumore percepito e Vitoclima 232-S garantisce un elevato comfort acustico: la rumorosità percepita è 24dB(A), prossima a quella del fruscio delle foglie. La tecnologia inverter consente di mantenere la temperatura costante, evitando i continui avvii e spegnimenti: diminuiscono così gli sprechi energetici mentre aumentano la sensazione di benessere e il risparmio.

Tra le caratteristiche innovative di Vitoclima 232-S, il Wi-Fi di serie e la possibilità, tramite app dedicata, di gestire a distanza il condizionatore, per impostare le fasce orarie per la climatizzazione, così come la temperatura desiderata. L’unità interna del modello è dotata inoltre di regolazione dell’angolazione delle alette in 3D, che garantisce il flusso d’aria sul lato destro o sinistro, in alto e in basso, offrendo il massimo comfort in ogni punto della stanza. Il climatizzatore Vitoclima 232-S utilizza il refrigerante R32 che coniuga un basso GWP (Global Warming Potential) a prestazioni uniche. I rendimenti stagionali (SCOP/SEER) di Vitoclima 232-S permettono di classificare il prodotto in classe A+++ sia in caldo sia in freddo.

Grazie alla tecnologia a plasma freddo o NTP (non thermal plasma), Vitoclima 232-S è in grado di ridurre fino al 91% la presenza di agenti patogeni in ambiente in sole due ore. La tecnologia NTP non introduce nell’aria sostanze chimiche, ma si basa sul naturale processo della ionizzazione realizzata tramite l’azione di un campo elettrico oscillante che causa l’aumento dell’energia cinetica delle molecole.

Entrando in collisione, esse perdono o acquisiscono elettroni, diventando ioni; le molecole di ossigeno ionizzate hanno la capacità di danneggiare le membrane cellulari di virus e batteri, annientandoli. La tecnologia a plasma a freddo è pertanto efficace nella riduzione degli agenti patogeni in ambiente e in particolare dei batteri che rappresentano gli agenti più resistenti. L’unità interna di Vitoclima 232-S ha un design lineare ed elegante, studiato per inserirsi con gusto negli arredi domestici. Per soddisfare le esigenze di chi desidera un climatizzatore che possa essere un elemento di arredo più deciso e accattivante, è ora possibile scegliere anche l’elegante tonalità nera.

La scelta del climatizzatore giusto per i propri spazi abitativi è una decisione fondamentale, anche in un’ottica di sostenibilità e risparmio.

Grazie alle diverse proposte di prodotto e di tipologie di unità interne di Viessmann, è possibile decidere se privilegiare elementi come le performance, l’estetica, l’impatto architettonico o la compattezza.

Inoltre, la scelta del climatizzatore più indicato è ora più semplice: Viessmann mette infatti a disposizione sul proprio sito un nuovo pratico configuratore che permette in pochi click di individuare il prodotto della gamma Vitoclima più adatto alle singole esigenze.

Inserendo semplici dati relativi alle caratteristiche degli ambienti da climatizzare, sarà possibile ottenere utili suggerimenti sul modello più adatto, individuato tra le varie proposte della gamma. Il configuratore consente anche di inoltrare l’esito del “test” direttamente a un installatore Partner per l’Efficienza Energetica Viessmann, così che sia possibile richiedere un sopralluogo e ottenere un preventivo gratuito.

Il configuratore Vitoclima è disponibile al seguente link: https://bit.ly/3ONhkp9

Per maggiori dettagli sulla gamma Vitoclima: https://tinyurl.com/video- vitoclima300-s

