Da martedì 8 a giovedì 20 giugno si svolgerà la quarta Digital Green Week “Green Revolution & Energy Transition” di Key Energy (la prima si è svolta dal 23 al 25 marzo, la seconda dal 27 al 29 aprile e la terza dal 18 al 20 maggio).

La Digital Green Week è un appuntamento settimanale virtuale per i professionisti del settore delle rinnovabili e dell’efficienza energetica su novità del mercato, policy e progetti, che si svolgerà ogni mese in vista della fiera Key Energy di Rimini (26-29 ottobre 2021)

Nei tre giorni della terza settimana si svolgeranno 9 webinar.

Per informazioni sulla Digital Green Weeks: Key Energy

IL PROGRAMMA DELLA QUARTA DIGITAL GREEN WEEK

I webinar di martedì 8 giugno 2021

Le opportunità del FV alla luce del PNRR e delle nuove direttive UE (ore 10-11,30)

a cura di: Coordinamento Free, Italia Solare

Rinnovabili, comunità energetiche e smart grid (ore 14,30-16)

a cura di: Ecohitech, Lumi4Innovation

I webinar di mercoledì 9 giugno 2021

Investment Opportunities for Sustainable Energy in the Philippines (ore 10-11,15)

Organized by the Italian Chamber of Commerce in the Philippines

I nuovi combustibili e carburanti per la decarbonizzazione: e opportunità nella direttiva RED II (ore 10-12)

a cura di RINA

Incontro tra green energy suppliers e green energy buyers (ore 14,30-16)

a cura di: Anev, Key Energy

I webinar di giovedì 10 giugno 2021

Centrare il target Green Deal 2030. Dialoghi con l’Europa (ore 10-12)

a cura di: Elettricità Futura

Ottimizzazione flessibile: la nuova gamma di inverter Huawei compatibili con ottimizzatori di potenza (ore 11-12)

a cura di: Huawei

Monitoring and Targeting for energy efficiency: the foundations for a green future (ore 16,30-17,30)

organized by: Esta (Energy Services and Technology Association), TEAM (Energy Auditing Agency Ltd)

Il ruolo del verde urbano e i suoi benefici a scala europea (ore 18-18,30)

a cura di: Emanuele Quaranta, Commissione Europea

