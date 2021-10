In un condominio che effettua interventi incentivati con il Superbonus, la sostituzione degli infissi esterni nelle singole unità immobiliari permette agli inquilini dei singoli appartamenti di accedere al Bonus Mobili.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate in una risposta a un contribuente dalle pagine del suo organo ufficiale Fisco Oggi.

La domanda riguardava un condominio che usufruirà della detrazione del 110% grazie agli interventi trainanti di isolamento termico dell’involucro e sostituzione della caldaia centralizzata e che come intervento trainato sostituirà i serramenti nelle singole unità immobiliari.

L’Agenzia ha ricordato che, per usufruire della detrazione fiscale del 50% del Bonus Mobili ed Elettrodomestici, è necessario che sugli immobili destinati ad accogliere tali beni siano effettuati determinati interventi edilizi, tra i quali, gli interventi sulle singole unità immobiliari di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001): manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

La sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso nelle singole unità immobiliari rientra appunto tra gli interventi di manutenzione straordinaria la risposta al quesito è affermativa e dà dunque diritto al bonus.

Possono poi sempre richiedere il Bonus Mobili anche coloro che usufruiscono del Sismabonus e del Superbonus e l’agevolazione spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni optino, in luogo della fruizione diretta delle stesse, per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

