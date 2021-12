Nelle pillole precedenti abbiamo ampiamente discusso dei vantaggi di installare una pompa di calore elettrica in sostituzione di una caldaia: permette di eliminare la bolletta del gas, risparmiando sui relativi costi fissi, consente di sfruttare al massimo l’energia prodotta dal nostro impianto fotovoltaico e di migliorare il comfort della nostra abitazione in modo completamente sostenibile.

Ma non tutte le abitazioni sono adatte per questa soluzione impiantistica.

In questa nuova puntata della rubrica “Le pompe di calore elettriche per la casa senza gas“, realizzata da QualEnergia.it in collaborazione con l’ingegner Samuele Trento, esaminiamo le caratteristiche degli edifici che possono rendere la pompa di calore elettrica una scelta “non indicata”.

In questi casi allora sarebbe meglio optare per una pompa di calore ibrida?

Di seguito il settimo video (durata: 9′): Quando non conviene installare una pompa di calore elettrica



In ogni video-appuntamento Samuele Trento scioglie i dubbi legati a questa soluzione impiantistica. Ne avete altri? Inviateli a: rubriche@qualenergia.it

Organizzazione, riprese e montaggio a cura di Giorgia Piantanida

