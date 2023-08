Psaier.energies è un’azienda dell’Alto Adige che opera nel settore delle energie rinnovabili e fornisce servizi alle energy utility.

Ha siglato di recente un accordo con Terranova, impresa che realizza apparati di telemetria e soluzioni software per i settori utility, idrico e ambientale.

L’azienda di Bressanone ha acquisito la suite software di Terranova per proporre alle piccole e medie utilities una soluzione digitale di alto livello volta alla gestione della propria rete di distribuzione elettrica. Una suite digitale che per questo target sarebbe stata economicamente inaccessibile.

Questi software permettono di gestire tutti i processi del settore di distribuzione dell’energia elettrica, assicurando così il processo Meter to Cash. Misura, fatturazione e pagamenti rappresentano infatti una parte fondamentale delle attività svolte dalle utility nel mercato Gas & Power ed è quindi fondamentale che vengano gestite tramite strumenti completi.

Gli applicativi di Meter to Cash includono generalmente tutto quello che serve per la gestione del cliente, dalle anagrafiche, alla fatturazione, fino ad incassi e report normativi.

La suite di Terranova acquisita da Psaier.energies comprende:

RETIENERGIA : Legacy per la gestione di tutta la distribuzione elettrica

: Legacy per la gestione di tutta la distribuzione elettrica TAMM-MDM : Sistema per la gestione della Misura – curve orarie giornaliere e letture di periodo

: Sistema per la gestione della Misura – curve orarie giornaliere e letture di periodo TWFA : moduli ed app per la gestione ed assegnazione automatica degli ordini di lavoro da e verso i vostri sistemi Legacy

: moduli ed app per la gestione ed assegnazione automatica degli ordini di lavoro da e verso i vostri sistemi Legacy TAMM-MOBILE: app per la gestione dei dispositivi Android destinati alla configurazione degli apparati di campo e la sincronizzazione con il sistema AMI centrale.

Psaier.energies ha già un in corso un progetto con Enel-Gridspertise che ha per obiettivo di mettere a disposizione dei propri clienti una evoluta infrastruttura AMI (Advanced Meter Infrastructure) il cui sistema principale, la Beat Suite, è responsabile della gestione e configurazione dei dispositivi installati in campo, dell’esecuzione dei lavori di gestione utenza, della raccolta dei dati di misura. E Psaier.energies completa l’integrazione dei propri sistemi.

“Con la sottoscrizione dell’accordo con Terranova, Psaier.energies è la prima società di servizi in Italia ad avviare un progetto in grado di mettere a disposizione delle piccole e medie utility dei sistemi che per loro natura sarebbero stati economicamente inaccessibili”, ha detto il Ceo, Eugen Psaier.